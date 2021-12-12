Süper ‘değerli’ lig

Yüzde 23 büyüme gösteren Türkiye Süper Ligi, 15 Avrupa ligi arasında ikinci sırada yer aldı. Fenerbahçe ise yüzde 28’lik artışla en çok değer kazanan üçüncü takım oldu
KPMG Football Benchmark, dünyayı etkisi altına alan pandeminin lig ve futbolcu değerlerindeki değişimini rakamlarla gözler önüne serdi. Bir yıllık değişim üzerinden oluşturulanraporda, Türkiye Süper Ligimarket değerini yükseltti. Geçen sezona göre yapılan karşılaştırma sonunda Süper Lig, 15 lig içerisinde 'en fazla değer kazanan' (%23) ikinci lig olmayı başardı. İlk sırada PortekizLigi (%27) yer alırken,İngiltere Premier Ligiüçüncü (% 15), Fransa Ligue 1 dedördüncü (%8) oldu. Kulüpler sıralamasında listeye giren tek Türk ekibi Fenerbahçe, (125.1 milyon Euro) yüzde 28 değer artışıyla en çok büyüme gösteren 3. takım konumunda yer aldı. Ajax (352.8milyon Euro) %35'lik büyümeyleilk sıraya kurulurken, yüzde 34 ileRiver Plate (115.9 milyon Euro) deikinci basamaktakendine yer buldu.
BİR FUTBOLCUNUN ORTALAMADEĞERİ 1.8 MİLYON EURO
YÜZDE 23'lük büyüme sonucunda Süper Lig'de 'bir futbolcunun ortalama değeri' 1.8 milyon Euro'ya tekabül ederken ligimiz, bu kategoride 12. basamakta kendisine yer buldu. Premier Lig, 21.2 milyon Euro ile 'en değerli' lig olarak bu alanda liderik koltuğa kuruldu. Almanya Bundesliga (11.4 milyon Euro) ve İspanya La Liga (11 milyon Euro) 3. ve 4. sıraları aldı.