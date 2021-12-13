Alanya Sumudica’yı bitirdi!

Akdeniz ekibi iki kez geriye düştüğü maçta Malatya’yı 6 golle yendi. Tribünleri dolaşıp özür dileyen Sumudica ayrılık sinyali verdi
Yeni Malatyaspor ile Aytemiz Alanya arasındaki mücadele nefes kesti: 2-6. Ev sahibi ekip, daha 4. dakikada Aabid ile 1-0 öne geçti. 11'de kazanılanpenaltıyı Diedhiou filelere gönderip skoru eşitledi: 1-1. Malatya 17'de Tettehile yeniden öne geçti: 2-1. 23'te Davidson skoru 2-2 yaptı. 33'te Emre Akbaba,Alanya'yı soyunma odasına3-2 üstü götürdü. Konuk ekip ikinci yarıya da damgasını vurdu. 52'de Novais,56'da Diedhiou ve 90'daBabacar skoru ilan etti:2-6. Malatya'da 65. dakikada Haddadi kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
'Transfer olmazsadevam etmem!'
HAREKETLERI veda olarak yorumlanan Sumudica, şunları söyledi: "Sumudica'nın Malatya'da devam etmesinin tek bir yolu var. Yönetimin istediğim oyuncuları getirmesi. Listeyi verdim. Buoyuncuları ben getirmedim.Başkasının hatalarının sorumluluğunualmam."