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Giriş Tarihi: 13.12.2021

Alanya Sumudica’yı bitirdi!

Alanya Sumudica’yı bitirdi!

Akdeniz ekibi iki kez geriye düştüğü maçta Malatya’yı 6 golle yendi. Tribünleri dolaşıp özür dileyen Sumudica ayrılık sinyali verdi

Yeni Malatyaspor ile Aytemiz Alanya arasındaki mücadele nefes kesti: 2-6. Ev sahibi ekip, daha 4. dakikada Aabid ile 1-0 öne geçti. 11'de kazanılan penaltıyı Diedhiou filelere gönderip skoru eşitledi: 1-1. Malatya 17'de Tetteh ile yeniden öne geçti: 2-1. 23'te Davidson skoru 2-2 yaptı. 33'te Emre Akbaba, Alanya'yı soyunma odasına 3-2 üstü götürdü. Konuk ekip ikinci yarıya da damgasını vurdu. 52'de Novais, 56'da Diedhiou ve 90'da Babacar skoru ilan etti: 2-6. Malatya'da 65. dakikada Haddadi kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

'Transfer olmazsa devam etmem!'
HAREKETLERI veda olarak yorumlanan Sumudica, şunları söyledi: "Sumudica'nın Malatya'da devam etmesinin tek bir yolu var. Yönetimin istediğim oyuncuları getirmesi. Listeyi verdim. Bu oyuncuları ben getirmedim. Başkasının hatalarının sorumluluğunu almam."

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Alanya Sumudica’yı bitirdi!
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