Galatasaray’da Fernando Muslera krizi! Koltuk değnekleriyle...

Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor'a konuk olan Galatasaray, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla ligde lider Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada fırsat tepen sarı-kırmızılılar, 23 puanda kaldı.
Sivasspor'un golü öncesi sakatlık geçiren Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, sahayı sedyeyle terk etmişti.
Maçın ardından paylaşılan bilgilerde ise Muslera'nın, havaalanına koltuk değnekleriyle gittiği öğrenildi.
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Selçuk İnan ise deneyimli kalecinin sakatlığının ciddi olabileceğini açıkladı.