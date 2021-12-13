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Giriş Tarihi: 13.12.2021 22:13 Son Güncelleme: 13.12.2021 22:22

Galatasaray'da Fernando Muslera krizi! Koltuk değnekleriyle...

Galatasaray’da Fernando Muslera krizi! Koltuk değnekleriyle...

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'a konuk oldu. Karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Sivasspor, puanını 22'ye çıkardı. Kırmızı-beyazlı ekibin golünden önce sakatlanan Muslera, sahayı sedyeyle terk etti.

Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor'a konuk olan Galatasaray, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla ligde lider Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada fırsat tepen sarı-kırmızılılar, 23 puanda kaldı.

Sivasspor'un golü öncesi sakatlık geçiren Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, sahayı sedyeyle terk etmişti.

Maçın ardından paylaşılan bilgilerde ise Muslera'nın, havaalanına koltuk değnekleriyle gittiği öğrenildi.

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Selçuk İnan ise deneyimli kalecinin sakatlığının ciddi olabileceğini açıkladı.

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Galatasaray'da Fernando Muslera krizi! Koltuk değnekleriyle...
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