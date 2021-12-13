Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Pazartesi ateşi
Giriş Tarihi: 13.12.2021

Pazartesi ateşi

Pazartesi ateşi
SÜPER Lig'de son 4 maçında galibiyet göremeyen G.Saray, bugün Sivas deplasmanında 18.00'de sahaya çıkıyor. Avrupa Ligi'nde grubunu lider bitirmenin morali ile sahaya ayak basacak olan sarı-kırmızılılarda Cicaldau izolasyon sürecinde olduğu için forma giyemeyecek.
RIZE galibiyeti ile moral bulan Kanarya, lider Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada 20.30'da G.Antep deplasmanında olacak. Liderle puan farkını 9'a indirmek isteyen sarı-lacivertliler, inişli çıkışlı bir grafik çizen, eski hocası Erol Bulut'un çalıştırdığı G.Antep karşısında 3 puan arayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

HDP'nin İstanbul Kongresi'nden skandal görüntüler! Öcalan sloganlarıyla PKK marşı okuyup ant içtiler
SON DAKİKA | İstanbul’da ‘Gizli stokçuluk’ gözler önüne serildi! Zincir market çalışanları tek tek itiraf etti
SON DAKİKA: PKK'nın dağ kadrosundan İBB'ye! İşte belediyedeki görevleri ve kimlikleri...
Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun bedava elektrik vaadine yanıt: Neden kendi belediyelerinizde yapmıyorsunuz?
Bakan Karaismailoğlu duyurdu! Milli elektrikli tren 2022 yılında raylarda olacak
İtalya'da Hakan Çalhanoğlu'na büyük ödül! Serie A'da nefis gollerine devam ediyor...
Son dakika! Bakan Özer duyurdu: Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi bu ay içinde TBMM'ye gelecek
İmamoğlu ve sözcüsüne bir tokat daha
Son dakika: Kartal pes etmedi, 2 kez geriden geldi! Beşiktaş 5 maç sonra kazandı...
Son dakika: 12 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
ARKADAŞINA GÖNDER
Pazartesi ateşi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA