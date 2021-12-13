Pazartesi ateşi

SÜPER Lig'de son 4 maçında galibiyet göremeyen G.Saray, bugün Sivas deplasmanında 18.00'de sahaya çıkıyor. Avrupa Ligi'nde grubunu lider bitirmenin morali ile sahaya ayak basacak olan sarı-kırmızılılarda Cicaldau izolasyon sürecinde olduğu için forma giyemeyecek.
RIZE galibiyeti ile moral bulan Kanarya, lider Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada 20.30'da G.Antep deplasmanında olacak. Liderle puanfarkını 9'a indirmek isteyen sarı-lacivertliler, inişli çıkışlı bir grafik çizen, eski hocası Erol Bulut'un çalıştırdığı G.Antep karşısında 3 puan arayacak.