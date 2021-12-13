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Giriş Tarihi: 13.12.2021 18:18 Son Güncelleme: 13.12.2021 18:20

Premier Lig'de koronavirüs kabusu tekrar artıyor! Tottenham'dan sonra Manchester United da...

Premier Lig’de koronavirüs kabusu tekrar artıyor! Tottenham’dan sonra Manchester United da...

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, etkisini göstermeye devam ediyor. Son haftalarda Avrupa futbolunun beşiği Premier Lig'de koronavirüs vakaları yeniden artış göstermeye başladı. Tottenham kulübünde çıkan 8 pozitif vakanın ardından Manchester United'da da alarm seviyesine geçildi.

İngiltere Premier Lig'de koronavirüs vakaları yeniden artış gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde Tottenham Teknik Direktörü Antonio Conte, kulüpte 8 futbolcunun pozitif çıktığını duyurmuştu.

Bunun üzerine Tottenham'ın Premier Lig'de ve UEFA Konferans Ligi'nde oynayacağı maçlar ertelendi. Tottenham'ın ardından bir kriz de Manchester United'da patladı.

Manchester United, kulüpte artan koronavirüs vakaları nedeniyle antrenman tesislerinin 24 saatliğine kapatıldığını açıkladı. Kulüp, Brentford maçının ertelenmesi için Premier Lig ile görüşme halinde.

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Premier Lig'de koronavirüs kabusu tekrar artıyor! Tottenham'dan sonra Manchester United da...
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