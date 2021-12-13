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Giriş Tarihi: 13.12.2021 16:31 Son Güncelleme: 13.12.2021 16:56

Son dakika... Galatasaray 4 maç sonra kazanmak istiyor! Terim'den Marcao ve Cicaldau sürprizi

Son dakika... Galatasaray 4 maç sonra kazanmak istiyor! Terim’den Marcao ve Cicaldau sürprizi

Son dakika...Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'a konuk oluyor. Ligde oynadığı son 4 maçı kazanamayan sarı-kırmızılılar, lider Trabzonspor'un kaybettiği haftada puan farkını azaltmanın hesaplarını yapıyor. Bordo-mavili ekibin 16 puan gerisinde yer alan Aslan, kazanarak yarışta yeniden umutlanmak istiyor. Zorlu müsabakada Ümit Öztürk düdük çalacak. Sivasspor-Galatasaray maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında bu akşam deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Galatasaray ligde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 23 puan topladı. Süper Lig'de oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 beraberlik yaşayan Demir Grup Sivasspor ise 19 puana sahip.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Marcao'nun yerine Luyindama görev yapacak. Öte yandan koronavirüsü atlatan ve kafileye dahil edilen Cicaldau ise ilk 11'e döndü.

GALATASARAY'IN 11'İ: Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama, Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Kerem, Feghouli, Diagne.

YEDEKLER: İsmail, Alpaslan, Babel, Mostafa, Oğulcan, Ömer, Moruţan, Aytaç, Emre, Halil

GALATASARAY GALİBİYETE HASRET

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 4 müsabakada galibiyet elde edemedi. UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu namağlup lider bitirerek doğrudan son 16 turuna yükselen sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de ise son dönemde kötü bir grafik ortaya koydu.

Galatasaray ligdeki son 4 maçında üç beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayarak sadece 3 puan alabildi.

DÖRT FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde dört futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı oyuncular Fernando Muslera, Taylan Antalyalı, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 17. haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

SÜPER LİG'DE 31. RANDEVU!

Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de 31. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 30 maçtan 19'unu sarı-kırmızılılar, 5'ini kırmızı-beyazlılar kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray'ın 66 golüne, Sivasspor 39 golle yanıt verdi.

SİVAS'TAKİ MAÇLAR

Rekabette Sivas'ta yapılan 15 lig maçında taraftar beşer galibiyet alırken, 5 karşılaşma da berabere bitti. Sivasspor, rekabetteki maçlarda evinde 25 gol attı, kalesinde 29 gole engel olamadı. Kırmızı-beyazlılar, ligde Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetini de sahasında aldı.

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Son dakika... Galatasaray 4 maç sonra kazanmak istiyor! Terim'den Marcao ve Cicaldau sürprizi
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