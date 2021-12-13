Son dakika... Galatasaray 4 maç sonra kazanmak istiyor! Terim’den Marcao ve Cicaldau sürprizi

Galatasaray ligde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 23 puan topladı. Süper Lig'de oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 beraberlik yaşayan Demir Grup Sivasspor ise 19 puana sahip.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Marcao'nun yerine Luyindama görev yapacak. Öte yandan koronavirüsü atlatan ve kafileye dahil edilen Cicaldau ise ilk 11'e döndü.

GALATASARAY'IN 11'İ: Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama, Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Kerem, Feghouli, Diagne.

YEDEKLER: İsmail, Alpaslan, Babel, Mostafa, Oğulcan, Ömer, Moruţan, Aytaç, Emre, Halil

GALATASARAY GALİBİYETE HASRET

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 4 müsabakada galibiyet elde edemedi. UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu namağlup lider bitirerek doğrudan son 16 turuna yükselen sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de ise son dönemde kötü bir grafik ortaya koydu.

Galatasaray ligdeki son 4 maçında üç beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayarak sadece 3 puan alabildi.

DÖRT FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde dört futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı oyuncular Fernando Muslera, Taylan Antalyalı, Victor Nelsson ve Berkan Kutlu kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 17. haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.