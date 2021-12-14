G.Saray ligde eriyor

Sarı-kırmızılı takımın başında 580 maça çıkan Fatih Terim, ligdeki ilk 16 maçları baz alındığında sadece 23 puan toplayarak en kötü sürecini yaşıyor
Sarı-kırmızılı takımda kayıplar sürerken teknik direktör Fatih Terim de Galatasaray kariyerindeki en kötü lig performansını sergiliyor. Cezası nedeniyle tribünde olandeneyimli çalıştırıcı, Süper Lig'dekiilk 16 maçları itibarıyla en az puantopladığı (23) döneme imzasını attı. Savunmadaki hatalar da son sürat devam ediyor. Terim yönetiminde ligde en az puanınyanı sıra en çok gol yenilen periyot yaşanıyor. İlk 16 haftalar sonunda sarı-kırmızılılar kalesinde 20 gol görerek bu alanda da İmparator'un en kötü karnesini yazdı.
BÖYLE GOL İSTEMEZDİM! SİVASSPOR Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, tartışılan galibiyet golü hakkında şunları söyledi: "Muslera için çok üzüldüm. Öyle bir gol olmasını istemezdik gerçekten. Orada bana yerde olduklarını söylediler. 'Özür diliyorum' dedim, ama üçü birden çarpıştılar zannettim. Beşiktaş-Giresunspor karşılaşmasındaki gibi olsa kabul etmezdim. Bu olay çok farklı. Yapacak bir şey yok. Ya görmediler ya da olayın sıcaklığıyla dikkat etmediler."
'DOĞAL AKIŞA UYGUN' HAK ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyleyen Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, golle ilgili, "Pozisyon çok seri gelişti. Burak Elmas ve yönetim kuruluyla birlikteydik. 'Acaba birazayıp ettik mi?' diye yokladım. Herkesin maçın olağan akışına uygun olduğunu düşündüğünü gördüm" ifadesini kullandı
MARCAO RİSKE EDİLMEDİ
Lazio deplasmanında sol kasığı çeken Marcao, ağrılarına rağmen Avrupa Ligi'nde lideri belirleyen kritik maçta takımını yalnız bırakmak istememişti. Ağrıları geçmeyen Marcao, Başakşehir ve A. Demirspor maçları düşünülerek Sivas deplasmanında riske edilmedi ve kadroya alınmadı. Brezilyalı stoperin yokluğunda forma giyen Luyindama yaptığı hatalarla saç baş yoldurdu. Taraftarlar, sosyal medyadan Kongolu stopere büyük tepki gösterdi.
BOEY GELDİ, SIRA İSMAİL'DE BİR buçuk aydır Paris'te tedavi olan Sacha Boey iyileşti ve Fransa'dan döndü. Florya'da testten geçirilecek Boey, Başakşehir maçında kadroya alınabilir. Sağ bekte 21 yaşındaki oyuncuya kavuşmak için gün sayan G.Saray, kulübesine de hamle yapmaya hazırlanıyor. Bursaspor'la sözleşmesini fesheden İsmail Çokçalış devre arasında Florya'nın yolunu tutmak istiyor. Süper Lig'de çok sayıda kulüpten teklif alan 21 yaşındaki genç sağ bekin ocak ay için G.Saray'ı beklediği öğrenildi.