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Giriş Tarihi: 14.12.2021

İlle de Masouras

YUNUS EMRE SEL
İlle de Masouras

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın çok istediği kanat oyuncusu için yönetim, Olympiakos’a 5 milyon Euro’yu geçen yeni bir teklif sundu. Pazarlığa 10’dan başlayan Pire ekibi ise 7 milyon Euro’ya kadar indi

Trabzonspor'da Antalyaspor maçı öncesi bir araya gelen transfer komitesi üyeleri Başkan Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşma sonrası da görüştü. Antalyaspor maçında sakatlıklardan dolayı açık bir şekilde göze batan eksikler üzerine yapılan değerlendirmelerde, daha önce de üzerinde anlaşılan net bir sol bek ve sağ kanat transferi için atılan adımlar konuşuldu.

MENAJERİYLE İLETİŞİM ARALIKSIZ SÜRÜYOR
Avcı'nın transfer listesinin en üst sırasında yer alan Georgios Masouras için şartlar da ciddi şekilde zorlanıyor. Olympiakos'un ilk görüşmelerde 10 milyon Euro'dan açtığı kapıyı 7 milyon Euro seviyesine kadar indirdiği öğrenilirken, Trabzonspor 5 milyon Euro'nun üzerine çıktı. 27 yaşındaki Yunan yıldızın menajeriyle iletişimin aralıksız sürdüğü de öğrenildi.

F.BAHÇE'YE 2 GOL ATTI
Masouras bu sezon geride kalan 21 resmi maçta 6 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi. 27 yaşındaki kanat oyuncusu, Avrupa Ligi'nde attığı iki golü de Fenerbahçe'ye İstanbul'da kaydetmişti.

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İlle de Masouras
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