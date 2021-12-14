İlle de Masouras

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın çok istediği kanat oyuncusu için yönetim, Olympiakos’a 5 milyon Euro’yu geçen yeni bir teklif sundu. Pazarlığa 10’dan başlayan Pire ekibi ise 7 milyon Euro’ya kadar indi
Trabzonspor'da Antalyaspor maçı öncesi bir araya gelen transfer komitesi üyeleri Başkan Ahmet Ağaoğlu,Asbaşkan Ertuğrul Doğan ve teknikdirektör Abdullah Avcı, karşılaşma sonrası da görüştü. Antalyaspor maçında sakatlıklardan dolayıaçık bir şekilde gözebatan eksikler üzerine yapılan değerlendirmelerde, daha önce de üzerinde anlaşılan net bir sol bek ve sağ kanat transferi için atılan adımlar konuşuldu.
MENAJERİYLE İLETİŞİM ARALIKSIZ SÜRÜYOR
Avcı'nın transfer listesinin en üstsırasında yer alan Georgios Masourasiçin şartlar da ciddi şekilde zorlanıyor.Olympiakos'un ilk görüşmelerde10 milyon Euro'dan açtığı kapıyı 7 milyonEuro seviyesine kadar indirdiği öğrenilirken,Trabzonspor 5 milyon Euro'nunüzerine çıktı. 27 yaşındaki Yunanyıldızın menajeriyleiletişiminaralıksız sürdüğüde öğrenildi.
F.BAHÇE'YE 2 GOL ATTI
Masouras bu sezon geride kalan 21 resmi maçta 6 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi. 27 yaşındaki kanat oyuncusu, Avrupa Ligi'nde attığı iki golü de Fenerbahçe'ye İstanbul'da kaydetmişti.