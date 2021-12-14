Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mario Balotelli'den Beşiktaş taraftarını kızdıran hareket! "Come to Beşiktaş" yazan taraftara...
Giriş Tarihi: 14.12.2021 21:34 Son Güncelleme: 14.12.2021 21:36

Mario Balotelli'den Beşiktaş taraftarını kızdıran hareket! "Come to Beşiktaş" yazan taraftara...

Mario Balotelli’den Beşiktaş taraftarını kızdıran hareket! Come to Beşiktaş yazan taraftara...

Adana Demirspor'un golcü oyuncusu Mario Balotelli, Beşiktaş taraftarlarını kızdırmaya devam ediyor. İtalyan golcü, Adana Demirspor - Beşiktaş maçında attığı golün ardından Sergen Yalçın'a dönerek yaptığı hareketin ardından Beşiktaş taraftarının tepkisini çekmişti. Balotelli bu kez de sosyal medyadaki o hareketiyle bir kez daha Beşiktaşlıların gündeminde.

Adana Demirspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız oyuncusu Mario Balotelli, Beşiktaşlı taraftarların tepkisini çekmeye gidiyor. Süper Lig'de Beşiktaş ile Adana Demirspor arasında oynanan maçtaki hareketiyle taraftarı kızdıran Balotelli, bir kez daha tepki çekti.

Sosyal medya üzerinden yapılan bir canlı yayında "Come to Beşiktaş" yazan bir taraftara cevap verdi. Balotelli'nin verdiği cevap tepki çekti.

Balotelli, bu sezon Adana Demirspor formasıyla toplamda 17 maça çıktı, 6 gol ve 4 asist yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan Omicron varyantı açıklaması
Son dakika: Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül sevgilisiyle kaza geçirdi! Ergül kazada yaralandı, sevgilisi öldü
Ekmek Teknesi’nin Songül’üydü… Güzel oyuncu Ekin Türkmen: Anlatsam meslekten soğursunuz!
Altın fiyatları YENİ REKORUNU KIRDI! Altın gram fiyatı yükselecek mi düşecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 14 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Yeşilçam'ın yıldız ismi Belgin Doruk'un oğluydu! Evinin önünde ölü bulundu
Derya Baykal torunu Pera’yı paylaştı! İşte usta oyuncu Derya Baykal’ın 3 aylık güzeller güzeli torunu!
SON DAKİKA: Gülçin Ergül feci kazada ölümden döndü! Eski Hepsi Grubu solisti Gülçin Ergül'ün sevgilisi ise hayatını kaybetti!
TBB Başkanı ve ekibinin kirli geçmişi! Ortak noktaları FETÖ, DHKP-C VE PKK/KCK...
Lüks sitede dehşet anları! Genç kadın asansörde cinsel saldırıya uğradı
Son dakika | Teröristbaşı Öcalan'ın HDP'li yeğeninden skandal çıkış! İYİ Parti bile isyan etti
ARKADAŞINA GÖNDER
Mario Balotelli'den Beşiktaş taraftarını kızdıran hareket! "Come to Beşiktaş" yazan taraftara...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA