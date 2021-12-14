Mario Balotelli'den Beşiktaş taraftarını kızdıran hareket! "Come to Beşiktaş" yazan taraftara...

Adana Demirspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız oyuncusu Mario Balotelli, Beşiktaşlı taraftarların tepkisini çekmeye gidiyor. Süper Lig'de Beşiktaş ile Adana Demirspor arasında oynanan maçtaki hareketiyle taraftarı kızdıran Balotelli, bir kez daha tepki çekti.