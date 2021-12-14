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Giriş Tarihi: 14.12.2021

Slavia’yı geride Prag!

Slavia’yı geride Prag!

Sarı-lacivertli ekip, liginde lider durumda olan Çekya temsilcisi ile ilk maçını 17 Şubat’ta Kadıköy’de oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 24 Şubat’ta Prag’da, Eden Arena’da olacak

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayarak yoluna Avrupa Konferans Ligi'ne devam edecek olan Fenerbahçe, playoff turunda Çekya temsilcisi Slavia Prag ile eşleşti. İlk maçını 17 Şubat 2022'de Kadıköy'de oynayacak olan sarı-lacivertliler, ikinci maçına 24 Şubat 2022'de Prag'da bulunan Eden Arena'da çıkacak. Kura öncesi Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, "Stadyumları ve kulüpleri tanımayı seviyorum ve bu yüzden kurada Fenerbahçe'yi istiyorum. Güzel statları var, müthiş bir ortam olur" demişti. Kura sonrası ise Slavia Prag, "Teknik direktörümüzün dileği gerçek oldu" paylaşımı yaptı.

'KUPA SEÇME ŞANSIMIZ YOK'
Eşleşmeyi değerlendiren Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki, "Slavia Prag, enteresan bir takım. Saygı duyuyoruz ama çekinmiyoruz. Fenerbahçe, inşallah Fenerbahçe gibi oynayacak ve inşallah Türk futboluna puan kazandıracak. Fenerbahçe'nin, kupa seçme gibi bir şansı yok. Şuraya biraz daha ağırlık verelim diye bir şey olmaz" dedi. Konferans Ligi'ni kazanan takım, bir sonraki sezonda UEFA Avrupa Ligi gruplarına direkt katılacak.

RAKİBİ TANIYALIM
SLAVIA Prag, Çek Cumhuriyeti Ligi'nde lider durumda. 18 maçta 15 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldılar. 4 AVRUPA Konferans Ligi'nde E Grubu'nu 8 puan ile 2. sırada bitirdiler.
2 galibiyet, 2 mağlubiyet, 2 beraberlik aldılar.
SAHASINDA son 51 maçta sadece 1 kez yenildi.
GEÇEN sene UEFA Avrupa Ligi'nde Arsenal ile çeyrek final oynadılar. İlk maç 1-1 biterken, rövanşı 4-0 kaybettiler.
TAKIMIN yaş ortalaması 26.9 iken piyasa değeri en yüksek olan futbolcusu 7.5 milyon Euro ile kaleci Ondrej Kolar. Takımın genel kadro değeri 74 milyon Euro.
SLAVIA Prag, çoğunlukla 4-2-3-1 sistemini tercih ediyor.
Tek santrfor Jan Kuchta. Forvet arkasında serbest 10 numara rolünde Nicolae Stanciu var.
KUCHTA, bu sezon forma giydiği 24 karşılaşmada 12 gol, 8 asistlik performans sergiledi. Stanciu ise 25 maçta 6 gol, 8 asist ile katkı sağladı.

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