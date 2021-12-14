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Giriş Tarihi: 14.12.2021 13:04 Son Güncelleme: 14.12.2021 13:27

Son dakika: Galatasaray'a Muslera'dan kötü haber! Luyindama ile çarpışmıştı...

Son dakika: Galatasaray’a Muslera’dan kötü haber! Luyindama ile çarpışmıştı...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Sivasspor maçında sakatlanan Fernando Muslera'nın sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edildiğini açıkladı. Muslera, dünkü Sivasspor maçında takım arkadaşı Luyindama ile çarpışmış ve sahayı sedyeyle terk etmişti. Diğer yandan dizinde ödem oluşan Luyindama'nın da durumu hakkında açıklama yapıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Galatasaray, Sivasspor maçında sakatlanan Fernando Muslera'nın sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edildiğini açıkladı.

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

Profesyonel futbolcumuz Fernando Muslera'nın bugün sponsor hastanelerimizden Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan tetkiklerinin ardından sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

LUYİNDAMA'NIN DURUMU YARIN NETLEŞECEK

Fernando Muslera ile yaşadığı çarpışma pozisyonunun ardından sol dizinde esneme oluşan ve günü anti-ödem tedavisiyle geçiren oyuncumuz Christian Luyindama'nın MR tetkikleri ise dizindeki ödemin geçmesinin ardından yarın gerçekleştirilecektir.

MUSLERA EN AZ 4 HAFTA YOK

Uruguaylı kaleci acılar içinde yerde kaldı, Sivasspor da ağları buldu. Dizini tutan kaptan, sedye ile oyun alanını terk etti. Durumunun ciddi olduğu kaydedilen Muslera'nın en az 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

SİVASSPOR, GALATASARAY'I 935 GÜN SONRA YENDİ

Galatasaray'ı en son 24 Mayıs 2019'da yenen DG Sivasspor, rakibini 935 sonra mağlup etmeyi başardı. Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında dün Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Kırmızı-beyazlılar rakibini tam 2 yıl 6 ay sonra yenmiş oldu. Galatasaray'ı 24 Mayıs 2019'da sahasında 4-3'lük skorla aldığı galibiyetten sonra 5 resmi maçta mağlup edemeyen Sivasspor, rakibini 935 gün sonra yenerek bu kötü seriye son verdi.

Sivasspor, 2019'daki galibiyetten sonra sarı-kırmızılı ekiple oynadığı 4 müsabakada 2 kez yenilmiş, 2 defa da berabere kalmıştı.

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Son dakika: Galatasaray'a Muslera'dan kötü haber!
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Son dakika: Galatasaray'a Muslera'dan kötü haber! Luyindama ile çarpışmıştı...
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