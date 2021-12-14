Son dakika: Galatasaray’a Muslera’dan kötü haber! Luyindama ile çarpışmıştı...

MUSLERA EN AZ 4 HAFTA YOK

Uruguaylı kaleci acılar içinde yerde kaldı, Sivasspor da ağları buldu. Dizini tutan kaptan, sedye ile oyun alanını terk etti. Durumunun ciddi olduğu kaydedilen Muslera'nın en az 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.