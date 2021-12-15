Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'de çifte sevinç
Giriş Tarihi: 15.12.2021 13:16 Son Güncelleme: 15.12.2021 13:22

Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'de çifte sevinç

DHA
Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe’de çifte sevinç

Süper Lig'in 17. haftasında evinde Beşiktaş'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'ye iki futbolcusundan iyi haber geldi. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları sona eren Enner Valencia ile Mert Hakan Yandaş, takımla çalışmalara başladı.

Süper Lig'in 17'nci haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe'de hazırlıklar başladı.

Ligin 11'inci haftasında oynanan Konyaspor mücadelesinde sakatlık yaşayan ve tedavileri süren Enner Valencia ile Mert Hakan Yandaş'tan Beşiktaş maçı öncesinde sevindirici haber geldi.

İki futbolcu, Samandıra Can Bartu Tesileri'ndeki idmanın tamamında takımla çalışmalarda yer aldı.

19 Aralık Pazar günü oynanacak Beşiktaş dersinde kadroda yer alacak Valencia ile Mert Hakan'in oyuna sonradan dahil olması bekleniyor.

Öte yandan sarı-lacivertli ekipte, bu hafta yapılan antrenmanlarda olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı taktirde sakatlığı süren Altay Bayındır tek eksik olacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

İBB'nin yalanlarına Fatih Altaylı bile şaştı kaldı: Allah Allah
Nişanlısı Mina Başaran’ı feci jet kazasında kaybetmişti... Murat Gezer ile Nazlı Çarmıklı’nın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
Altın gram fiyatı için YENİ TARİHİ ZİRVE: Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 15 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Ekmek Teknesi’nin Songül’üydü… Güzel oyuncu Ekin Türkmen: Anlatsam meslekten soğursunuz!
Skandalın yeni detayları ortaya çıktı! İş adamı Hüseyin Köksal'a plaka tahsis ettiren milletvekili CHP'li çıktı
SON DAKİKA: Otomobil stokçularına 50 ilde operasyon! Onlarca kişi hakkında gözaltı kararı var...
Altın fiyatları YENİ REKORUNU KIRDI! Altın gram fiyatı yükselecek mi düşecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 14 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Bilim Kurulu Üyesinden hatırlatma dozu uyarısı! "İhmal etmeyin"
Kovid'li kovboylar! 'Vahşi Batı' konseptli partiye katılan genç patronlar panikte!
Son dakika | Teröristbaşı Öcalan'ın HDP'li yeğeninden skandal çıkış! İYİ Parti bile isyan etti
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'de çifte sevinç
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA