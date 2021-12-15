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Giriş Tarihi: 15.12.2021 15:27 Son Güncelleme: 15.12.2021 15:40

Dünya Kupası play-off finali Konya'da oynanabilir

Dünya Kupası play-off finali Konya’da oynanabilir

Son dakika haberi... 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda A Milli Takımımız, Portekiz'i elerse, İtalya- Kuzey Makedonya galibiyle Konya'da karşılaşacak. Portekiz-Türkiye maçı ise 24 Mart saat 22.45'te Dragao Stadı'nda oynanacak.

Son dakika haberi... 2022 Dünya Kupası play-off turunda A Milli Takımımız, Portekiz'i elerse, İtalya- Kuzey Makedonya galibiyle Konya'da karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı'nın, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda 24 Mart 2022'de Portekiz ile deplasmanda yapacağı müsabaka, Porto'da oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Dragao Stadı'nın ev sahipliği yapacağı maç, TSİ 22.45'te başlayacak.

Ayrıca TFF Yönetim Kurulu, A Milli Takımı'nın Portekiz'i eleyip play-off finaline kalması halinde İtalya-Kuzey Makedonya maçının galibiyle Türkiye'de yapacağı karşılaşmanın Konya'da oynanmasını kararlaştırdı. Millilerin Portekiz'i geçmesi halinde İtalya-Kuzey Makedonya galibiyle yapacağı müsabaka ise Konya Büyükşehir Stadyumu'nda 29 Mart 2022 tarihinde oynanacak ve karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.

Öte yandan ay-yıldızlılar, Portekiz müsabakasının ardından turnuvaya veda etmesi halinde, İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin mağlubu ile Mart 2022'deki milli maç takvimi içerisinde Türkiye'de özel bir maç yapacak.

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Dünya Kupası play-off finali Konya'da oynanabilir
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