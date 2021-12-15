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Giriş Tarihi: 15.12.2021 17:51 Son Güncelleme: 15.12.2021 17:57

Fenerbahçe'den ses getiren transfer! 14 yaşındaki İsak Vural Türkiye'ye geliyor...

Fenerbahçe’den ses getiren transfer! 14 yaşındaki İsak Vural Türkiye’ye geliyor...

Babası Türk, annesi İsveçli olan 14 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı İsak Vural, Barcelona altyapısının ardından Benfica'ya transfer olmuştu. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul'un haberine göre sarı-lacivertliler, 14 yaşındaki genç yıldızla anlaştı ve Türkiye'ye getirecek.

Henüz 14 yaşında olmasına rağmen yeteneğiyle göz dolduran genç yıldız İsak Vural, taraftarı olduğu Fenerbahçe'ye imza atıyor. Bir süre Barcelona altyapısında antrenmanlara çıkan Türk asıllı genç oyuncu, daha sonra Benfica ile anlaşmıştı.

Aynı zamanda Fenerbahçe taraftarı olan İsak Vural, sarı-lacivertli kulüple anlaştı ve Benfica'dan ayrılarak Fenerbahçe için Türkiye'ye gelecek.

A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, İsak Vural'ın transfer detaylarını şöyle anlattı:

"Fenerbahçe, İsveç'te doğup büyüyen 14 yaşındaki İsak Vural'ı transfer etti. Daha önce Barcelona transfer etmeye kalktı az kalsın ceza alıyordu. Sonra Benfica'ya gitti. Babası da iyi bir Fenerbahçeli. Kısa bir süre içinde Türkiye'ye gelecek."

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Fenerbahçe'den ses getiren transfer! 14 yaşındaki İsak Vural Türkiye'ye geliyor...
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