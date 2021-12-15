Fenerbahçe’den ses getiren transfer! 14 yaşındaki İsak Vural Türkiye’ye geliyor...

Henüz 14 yaşında olmasına rağmen yeteneğiyle göz dolduran genç yıldız İsak Vural, taraftarı olduğu Fenerbahçe'ye imza atıyor. Bir süre Barcelona altyapısında antrenmanlara çıkan Türk asıllı genç oyuncu, daha sonra Benfica ile anlaşmıştı.