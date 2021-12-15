Galatasaray’da Luyindama’nın tedavisine başlandı!

Süper Lig'de 16. hafta maçında Sivasspor'a mağlup olan Galatasaray, aynı karşılaşmada Muslera ve Luyindama'nın sakatlanmasıyla yıkılmıştı.
Sarı-kırmızılı ekip, Fernando Muslera ile yaşadığı çarpışmada sakatlık geçiren Luyindama hakkında bilgilendirme yaptı.
Oyuncunun tedavisine başlanıldığı belirtilirken, Luyindama'nın geri dönüş tarihi henüz net bir şekilde bilinmiyor.
İşte Galatasaray'ın açıklaması:
"Sivasspor maçında Fernando Muslera ile yaşadığı çarpışmanın ardından yapılan MR tetkikleri sonrası sol dizinde darbeye bağlı kemik ve yumuşak doku ödemi tespit edilen Christian Luyindama'nın tedavisine başlandı."