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Giriş Tarihi: 15.12.2021 21:04 Son Güncelleme: 15.12.2021 21:23

Galatasaray'da Luyindama'nın tedavisine başlandı!

Galatasaray’da Luyindama’nın tedavisine başlandı!

Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Galatasaray'da deneyimli savunmacı Christian Luyindama, sakatlık geçirmişti. Sarı-kırmızılı ekip, Luyindama'nın tedavisine başlandığı açıkladı.

Süper Lig'de 16. hafta maçında Sivasspor'a mağlup olan Galatasaray, aynı karşılaşmada Muslera ve Luyindama'nın sakatlanmasıyla yıkılmıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, Fernando Muslera ile yaşadığı çarpışmada sakatlık geçiren Luyindama hakkında bilgilendirme yaptı.

Oyuncunun tedavisine başlanıldığı belirtilirken, Luyindama'nın geri dönüş tarihi henüz net bir şekilde bilinmiyor.

İşte Galatasaray'ın açıklaması:

"Sivasspor maçında Fernando Muslera ile yaşadığı çarpışmanın ardından yapılan MR tetkikleri sonrası sol dizinde darbeye bağlı kemik ve yumuşak doku ödemi tespit edilen Christian Luyindama'nın tedavisine başlandı."

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Galatasaray'da Luyindama'nın tedavisine başlandı!
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