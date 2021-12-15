1 ihtimal daha var

Sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık tespit edilen Muslera’nın dizindeki ödem kaderini de belirleyecek. Şişlik indiğinde ameliyata gerek duyulmazsa kaptan iki ayda dönecek
Demir Grup Sivasspor maçında Luyindama ile çarpışarak sakatlanan Fernando Muslera'nın sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edildi. 8 haftalıktedavi süreci planlanırken ödemindağılmasının ardından birkez daha oyuncunun durumuincelenecek. İlk etapta sezonu kapattığı bilgileri gelse de sağlık heyeti, Uruguaylı oyuncunun durumunu inceleyip, yol haritasını çizdi. Ödemininmesinin ardından yapılacak kontroldeameliyat kararı çıkmazsaFernando Muslera 2 ay sonra sahayainebilecek. Böylece 35 yaşındaki file bekçisi, Avrupa Ligi'nin son 16 turunda 10-17 Mart 2022'de oynanacak karşılaşmalarda forma giyebilecek.
A PLANI İRFAN CAN! EĞRIBAYAT
SEZON başında da G.Saray'ın listesinde olan İrfan Can Eğribayat için sarı-kırmızılılar bir kez daha nabız yoklayacak. 23 yaşındaki file bekçisinin3 milyon Euro'luk piyasa değeri bulunurken kulübü Göztepe ile 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi devam ediyor. Yönetim, ara transferdegenç kaleciyi alarak Fernando Musleradönene kadar kaleyi emanet etmek istiyor.
'OKAN KOCUK İÇİN G.SARAY'LA KONUŞURUZ' G.SARAY'IN Giresunspor'a bedelsiz kiraladığı Okan Kocuk'un geri dönüşü konuşulurken, Karadeniz ekibinin başkanı Hakan Karaahmet buna engel olmayacaklarını açıkladı. Karaahmet, "Okan Kocuk'un kiralık sözleşmesinde 'devre arasında geri döner' şeklinde bir madde yok. Ancak Galatasaray bizimdost kulübümüz, böyle bir şey söz konusuolursa oturur, konuşuruz" dedi.
YOL HARITASI FERNANDO OLACAK!
2017- 18'de Muslera ile aynı sakatlığı yaşayan G.Saray'ın eski oyuncusu Fernando Reges, sağlık heyetine rota oldu. Birebir aynı sorunları yaşayan Brezilyalı orta sahayı 2 ayda topla buluşturan kulüp doktorları, bu kez aynı verileri gösteren Muslera için kolları sıvayıp aynı süreyi verdi.