1 ihtimal daha var

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Giriş Tarihi: 15.12.2021

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MEHMET ÖZCAN
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Sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık tespit edilen Muslera’nın dizindeki ödem kaderini de belirleyecek. Şişlik indiğinde ameliyata gerek duyulmazsa kaptan iki ayda dönecek

Demir Grup Sivasspor maçında Luyindama ile çarpışarak sakatlanan Fernando Muslera'nın sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edildi. 8 haftalık tedavi süreci planlanırken ödemin dağılmasının ardından bir kez daha oyuncunun durumu incelenecek. İlk etapta sezonu kapattığı bilgileri gelse de sağlık heyeti, Uruguaylı oyuncunun durumunu inceleyip, yol haritasını çizdi. Ödemin inmesinin ardından yapılacak kontrolde ameliyat kararı çıkmazsa Fernando Muslera 2 ay sonra sahaya inebilecek. Böylece 35 yaşındaki file bekçisi, Avrupa Ligi'nin son 16 turunda 10-17 Mart 2022'de oynanacak karşılaşmalarda forma giyebilecek.

A PLANI İRFAN CAN! EĞRIBAYAT
SEZON başında da G.Saray'ın listesinde olan İrfan Can Eğribayat için sarı-kırmızılılar bir kez daha nabız yoklayacak. 23 yaşındaki file bekçisinin 3 milyon Euro'luk piyasa değeri bulunurken kulübü Göztepe ile 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi devam ediyor. Yönetim, ara transferde genç kaleciyi alarak Fernando Muslera dönene kadar kaleyi emanet etmek istiyor.

'OKAN KOCUK İÇİN G.SARAY'LA KONUŞURUZ'
G.SARAY'IN Giresunspor'a bedelsiz kiraladığı Okan Kocuk'un geri dönüşü konuşulurken, Karadeniz ekibinin başkanı Hakan Karaahmet buna engel olmayacaklarını açıkladı. Karaahmet, "Okan Kocuk'un kiralık sözleşmesinde 'devre arasında geri döner' şeklinde bir madde yok. Ancak Galatasaray bizim dost kulübümüz, böyle bir şey söz konusu olursa oturur, konuşuruz" dedi.

YOL HARITASI FERNANDO OLACAK!
2017- 18'de Muslera ile aynı sakatlığı yaşayan G.Saray'ın eski oyuncusu Fernando Reges, sağlık heyetine rota oldu. Birebir aynı sorunları yaşayan Brezilyalı orta sahayı 2 ayda topla buluşturan kulüp doktorları, bu kez aynı verileri gösteren Muslera için kolları sıvayıp aynı süreyi verdi.

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