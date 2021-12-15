Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İtalya Futbol Federasyonu, Luis Suarez'in dil dosyasını kapattı!
Giriş Tarihi: 15.12.2021 15:50

İtalya Futbol Federasyonu, Luis Suarez'in dil dosyasını kapattı!

AA
İtalya Futbol Federasyonu, Luis Suarez’in dil dosyasını kapattı!

İtalya Futbol Federasyonuna (FIGC) bağlı spor savcılığı, Uruguaylı golcü Luis Suarez'in geçen yıl İtalyan vatandaşlığına geçebilmek için Perugia Yabancılar Üniversitesi'nde aldığı tartışmalı dil sınavına ilişkin, kendisini transfer etmek isteyen Juventus kulübünün sportif açıdan cezalandırılmayacağına karar verdi.

FIGC'den yapılan açıklamada, federasyon spor savcısının, Uruguaylı golcünün 17 Eylül 2020'de Perugia'da aldığı tartışmalı dil sınavı meselesinde, Juventus'un sportif açıdan ceza almasını gerektirecek spor yasalarına aykırı bir davranışına dair herhangi bir kanıt bulamadığı ve bu nedenle dosyayı kapatarak rafa kaldırdığı belirtildi.

Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport da FIGC'nin siyah-beyazlı kulübe yönelik dosyayı kapattığı haberini, "Juventus'un sportif açıdan herhangi bir riski kalmadı" ifadeleriyle okuyucularına aktardı.

Diğer yandan, spor savcılığının, bu olaya müdahil olan Juventus'un o dönemki sportif direktörü Fabio Paratici başta olmak üzere yöneticilerle ilgili dosyaya ilişkin ise adli soruşturmayı sürdüren Perguia Cumhuriyet Savcılığı'ndan ek bilgiler istediği kaydedildi.

SUAREZ'İN TARTIŞMALI DİL SINAVI

2020-2021 sezonu öncesinde o dönem İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen ve adı İtalya'nın Juventus takımıyla anılan Uruguaylı Luis Suarez'in İtalyan ekibine transfer olabilmesi için Avrupa Birliği dışı futbolcu statüsünden çıkması gerekiyordu. Suarez, İtalyan vatandaşlığını, İtalyan eşi üzerinden almak amacıyla 17 Eylül 2020'de Perugia Yabancılar Üniversitesi'nin düzenlediği İtalyanca dil sınavına girmişti.

Suarez'in Barselona'dan özel uçakla Perugia'ya gelip, kısa sürede sınava girip kentten ayrılması ve ardından da geçer not aldığının açıklaması kamuoyunun dikkatini çekmişti.

Perugia Cumhuriyet Savcılığı, temel düzeyde İtalyanca bilgisi olan Suarez'e sınavda çıkacak konuların önceden kendisine verildiği iddiaları nedeniyle sınavına ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Söz konusu dil sınavının soruşturmaya konu olmasından kısa süre sonra Juventus, Suarez transferi konusunda herhangi bir adım atmamış, Uruguaylı golcü de Barcelona'dan Atletico Madrid'e transfer olmuştu.

Perugia Cumhuriyet Savcılığı adli soruşturmayı devam ettirmiş, daha önce Juventus'tan bazı yetkililerin sınav sürecini hızlandırmak için Perugia Yabancılar Üniversitesi ile üst düzeyde temasa geçtiğini tespit etmişti.

Bu arada, Perugia Yabancılar Üniversitesi Rektörü Giuliana Grego Bolli ve diğer yetkililere 8 ay görevden uzaklaştırma cezası verilmiş, Rektör Bolli 14 Aralık 2020'de görevinden istifa etmişti.

Savcılık, bu yıl Haziran ayında, Suarez'e sınavdan geçmesine yardımcı oldukları gerekçesiyle aralarında o dönemki rektör Bolli olmak üzere 4 üniversite yetkilisinin yargılanmasını talep etmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

İBB'nin yalanlarına Fatih Altaylı bile şaştı kaldı: Allah Allah
Altın gram fiyatı için YENİ TARİHİ ZİRVE: Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 15 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Nişanlısı Mina Başaran’ı feci jet kazasında kaybetmişti... Murat Gezer ile Nazlı Çarmıklı’nın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
SON DAKİKA: Otomobil stokçularına 50 ilde operasyon! Onlarca kişi hakkında gözaltı kararı var...
Ekmek Teknesi’nin Songül’üydü… Güzel oyuncu Ekin Türkmen: Anlatsam meslekten soğursunuz!
Skandalın yeni detayları ortaya çıktı! İş adamı Hüseyin Köksal'a plaka tahsis ettiren milletvekili CHP'li çıktı
Kanlı plan son anda önlenmişti! Kandil’in kodları çözüldü! Tam 37 kez…
Bilim Kurulu Üyesinden hatırlatma dozu uyarısı! "İhmal etmeyin"
Ekrem ilen Ali
Altın fiyatları YENİ REKORUNU KIRDI! Altın gram fiyatı yükselecek mi düşecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 14 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
ARKADAŞINA GÖNDER
İtalya Futbol Federasyonu, Luis Suarez'in dil dosyasını kapattı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA