İtalya Futbol Federasyonu, Luis Suarez’in dil dosyasını kapattı!

FIGC'den yapılan açıklamada, federasyon spor savcısının, Uruguaylı golcünün 17 Eylül 2020'de Perugia'da aldığı tartışmalı dil sınavı meselesinde, Juventus'un sportif açıdan ceza almasını gerektirecek spor yasalarına aykırı bir davranışına dair herhangi bir kanıt bulamadığı ve bu nedenle dosyayı kapatarak rafa kaldırdığı belirtildi.

Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport da FIGC'nin siyah-beyazlı kulübe yönelik dosyayı kapattığı haberini, "Juventus'un sportif açıdan herhangi bir riski kalmadı" ifadeleriyle okuyucularına aktardı.

Diğer yandan, spor savcılığının, bu olaya müdahil olan Juventus'un o dönemki sportif direktörü Fabio Paratici başta olmak üzere yöneticilerle ilgili dosyaya ilişkin ise adli soruşturmayı sürdüren Perguia Cumhuriyet Savcılığı'ndan ek bilgiler istediği kaydedildi.