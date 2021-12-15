Ljajic’e geri dönüş yolu açıldı

Beşiktaş’ta sezon başında kadro dışı bırakılan Boşnak futbolcunun affı gündemde. Kararı ise göreve gelecek yeni teknik heyet verecek
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın döneminin sona ermesinin ardından soluğu Vodafone Park'ta alarak Kayserispor maçını tribünden izleyen Adem Ljajic'in yeniden A takıma dönme ihtimali doğdu. Yönetimin, takımın başına geçecek olan teknik heyetten 30 yaşındaki oyuncu için bir değerlendirme yapmasını isteyeceği öğrenildi. Siyah-beyazlı idarecilerdeyıllık 3.4 milyon Euro ücretibulunan Ljajic'ten en azındansezon sonuna kadar faydalanılabileceğigörüşü hakim. Tecrübelifutbolcunun mukavelesi Haziran2022 tarihi itibarıyla bitecek.