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Giriş Tarihi: 15.12.2021

Pereira Brezilya’ya Bilic Kanarya’ya!

VOLKAN DEMİR
Pereira Brezilya’ya Bilic Kanarya’ya!

F.Bahçe’de Pereira, ilk yarı bitene kadar takımın başında kalacak. Daha sonra ise Flamengo’ya gideceği ve yeni hocanın Slaven Bilic olacağı iddia edildi

Fenerbahçe'de eleştiri oklarının hedefi olan, Gaziantep FK karşısında alınan 3-2'lik yenilgi sonrası da iyice topun ağzına gelen teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrılacağı iddia edildi. Portekizli çalıştırıcının, ilk yarının bitimine kalan 3 karşılaşmada (Beşiktaş, Karagümrük (d), Yeni Malatyaspor) takımın başında olacağı belirtilirken daha sonra ayrılıp, Brezilya ekiplerinden Flamengo'ya gideceği bildirildi. Sarı-lacivertli yöneticilerin Pereira'dan boşalan koltuğa getireceği isim de kulislerde konuşuluyor.

OCAKTA İŞBAŞI YAPACAK
Sezon başında da temasa geçilen ancak Çin kulübü Beijing Guoan ile olan sözleşmesini sonlandıramayan Slaven Bilic'te bu kez mutlu sona ulaşıldığı ifade edildi. 53 yaşındaki Hırvat çalıştırıcının, ocakta göreve başlayacağı aktarıldı.

VALENCİA KENDİNİ ZORLUYOR
Gaziantep'ten geç saatte İstanbul'a dönen ve dünü izin yaparak geçiren Fenerbahçe, pazar günü oynayacağı Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına bugün başlayacak. Tüm futbolculardan idmanlara tam katılım ve konsantrasyon istendi. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan uzak kalan Enner Valencia'nın, maç kadrosuna girebilmek için yoğun çaba harcadığı öğrenildi. Ekvadorlu, en son 30 Ekim'deki Konya maçında oynamıştı.

BELÖZOĞLU 3'E KATLADI
F.BAHÇE'DE geçen sezon 10 maçlık yönetimiyle rüştünü ispat eden Emre Belözoğlu, Başakşehir Teknik Direktörü olarak performansıyla Pereira'yı 3'e katladı. Belözoğlu görev yaptığı 8 haftalık periyotta 7 galibiyet, 1 beraberlikle 22 puan kazandı, 28 puanla 4. sıraya çıktı. Pereira ise son 8 maçında 8 puan toplayabildi.

PARLAYAN YILDIZ MİGUEL CRESPO
F.Bahçe'de Miguel Crespo, Gaziantep FK maçında 90 dakikada tam 10 başarılı dribbling yaptı. Bununla birlikte takımın en çok ikili mücadeleye giren ve kazanan, şut engelleyen, çalım atan, sahipsiz top kazanan ve en çok faul alan ismiydi. 25 yaşındaki orta sahanın bu performansı, Portekiz'de de ses getirdi. Dünya Kupası için A Milli Takımımız ile play-off oynayacak olan Portekiz Milli Takımı yetkililerinin, Crespo'yu aday kadro için gözlem altına aldığı, bundan sonraki maçlarını yakından takip edeceği öğrenildi.

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Pereira Brezilya’ya Bilic Kanarya’ya!
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