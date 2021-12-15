Sergio Agüero gözyaşlarıyla futbola veda etti! "Bu hayatımda verdiğim en zor karardı"

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da 33 yaşındaki Arjantinli golcü Sergio Agüero, gözyaşlarıyla yeşil sahalara veda etti. Manchester City'yle sözleşmesi sona erdikten sonra bonservissiz Barcelona'ya transfer olan Sergio Aguero, düzenlediği basın toplantısında kararını duyurdu.
Basın toplantısında konuşan Agüero, "Başından beri beni destekleyen aileme teşekkür ederim. Futbol oynamak her zaman hayalimdi, Avrupa'ya gideceğimi hiç düşünmemiştim. Bu hayatımda verdiğim en zor karardı. Bir umut olup olmadığını görmek için mümkün olan her şeyi yaptım ama değişen bir durum olmadı. Bu bir sağlık sorunu, benim için en doğru karar."
"Profesyonel olarak futbol oynamayı bırakmaya karar verdim. Çok zor bir dönem ama bu kararı aldığım için de çok mutluyum. Çünkü en önemli şey sağlığım. Nedenini zaten biliyorsunuz, kalp sorunum vardı. Ayırt etmeksizin herkese, formalarını giydiğim Atletico Madrid, Manchester City ve Barça'ya şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.
Sergio Agüero, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 5 maçta 1 gol attı. Özellikle İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester City'deki performansıyla adını futbol tarihine yazdıran Sergio Aguero, bu kulübün en golcü futbolcusu oldu.
Manchester City ile 390 maçta 260 gol atan Arjantinli, İngiltere Premier Lig tarihinin de en golcü 4. futbolcusu unvanını elinde bulunduruyor.
275 lig maçında 184 gol atan Aguero, Alan Shearer (260), Wayne Rooney (208) ve Andrew Cole'u (187) takip ediyor.
Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta da "Dünya çapında tanınmış, golcü bir futbolcu oldun. Bundan sonraki yeni döneminde de çok başarılı işler yapacağına eminim." dedi.
Agüero'nun futbola veda ettiği basın toplantısına, Barcelona'daki takım arkadaşlarının yanı sıra aralarında Manchester City Teknik Direktörü Josep Guardiola'nın da olduğu geçmişte forma giydiği Atletico Madrid, Manchester City kulüplerinden ve Arjantin Milli Takımı'ndan da üst düzey temsilciler katıldı.
La Liga'da 30 Ekim'de oynanan Alaves maçında göğsünde ağrı ve baş dönmesi şikayetiyle oyundan alınarak hastaneye kaldırılan Agüero'da yapılan testlerin ardından kalbinde ritim bozukluğu tespit edilmişti.
Yaz transfer döneminde Manchester City'den bedelsiz olarak Barcelona'ya gelen 33 yaşındaki Agüero, bu sezon tüm kulvarlarda 5 maçta yalnızca 165 dakika sahada kalıp, 1 gole imza attı.
Arjantin'in Independiente takımında başladığı futbolculuk kariyerine Atletico Madrid (2006-2011) ve Manchester City'de (2011-2021) devam eden ve son olarak Barcelona'ya gelen Agüero, Arjantin Milli Takımı'nda da 14 yıl boyunca oynadı. Agüero, 42'si milli takımda olmak üzere kariyeri boyunca 427 gol attı.