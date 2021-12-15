Sergio Agüero gözyaşlarıyla futbola veda etti! "Bu hayatımda verdiğim en zor karardı"

Basın toplantısında konuşan Agüero, "Başından beri beni destekleyen aileme teşekkür ederim. Futbol oynamak her zaman hayalimdi, Avrupa'ya gideceğimi hiç düşünmemiştim. Bu hayatımda verdiğim en zor karardı. Bir umut olup olmadığını görmek için mümkün olan her şeyi yaptım ama değişen bir durum olmadı. Bu bir sağlık sorunu, benim için en doğru karar."