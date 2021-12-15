Son dakika: Beşiktaş, Bruno Pinheiro’yu İstanbul’a davet etti!

Futbol A.Ş Genel Müdürü Ceyhun Kazancı'nın Pinheiro için yaptığı sunum ve yapay zeka sonuçlarına göre Portekizli çalıştırıcının Beşiktaş'a en uygun isim olarak belirlemesi yönetimde kabul gördü. Yönetim kurulunda Pinheiro için de fikir birliği yok. Bazı yönetim kurulu isimleri oylarını Şenol Güneş'ten yana kullandı. Başkan Ahmet Nur Çebi son kararını verdi ve Pinheiro ile sözleşme hazırlıklar başladı.