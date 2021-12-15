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Giriş Tarihi: 15.12.2021 18:14 Son Güncelleme: 15.12.2021 18:31

Türkiye Futbol Federasyonu, 2022'de FIFA hakemlerini açıkladı! O isim FIFA kokartını kaybetti...

Türkiye Futbol Federasyonu, 2022’de FIFA hakemlerini açıkladı! O isim FIFA kokartını kaybetti...

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan listede 2022 yılında FIFA kokartı almaya hak kazanan hakemler belli oldu. Listede Halis Özkahya yer almazken, Zorbay Küçük ilk kez kokart takmaya hak kazandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2022 yılında Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Halil Umut Meler, Arda Kardeşler, Abdulkadir Bitigen, Yaşar Kemal Uğurlu ve Zorbay Küçük, FIFA kokartıyla maçlarda düdük çalacak.

2022 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler listesi belirlendi. 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olacak olan ve FIFA tarafından onaylanan listede yer alan hakemler şöyle;

FIFA HAKEMİ: Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Halil Umut Meler, Arda Kardeşler, Abdulkadir Bitigen, Yaşar Kemal Uğurlu, Zorbay Küçük

FIFA YARDIMCI HAKEMİ: Bahattin Duran, Tarık Ongun, Mustafa Emre Eyisoy, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu, Abdullah Bora Özkara, Ali Saygın Ögel

FIFA VAR HAKEMİ: Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Arda Kardeşler, Mete Kalkavan, Abdulkadir Bitigen, Yaşar Kemal Uğurlu

FIFA KADIN HAKEMİ: Melis Özçiğdem, Neslihan Muratdağı, Cansu Tiryaki, Gamze Durmuş Pakkan

FIFA KADIN YARDIMCI HAKEMİ: Betül Nur Yılmaz, Mürvet Yavuztürk, Sedef Aktan, Deybet Gök

FIFA PLAJ FUTBOLU HAKEMİ: Özcan Sultanoğlu, Murat Ergin Gözütok, Mustafa Teker, Gökhan Barçın

FIFA FUTSAL HAKEMİ: Kamil Çetin, Fatma Özlem Tursun, Ozan Soykan, Murat Çolak, Uğur Çakmak

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Türkiye Futbol Federasyonu, 2022'de FIFA hakemlerini açıkladı! O isim FIFA kokartını kaybetti...
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