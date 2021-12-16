Abdullah Avcı formülü buldu! Trabzon’da Nwakaeme yerine...

REKORA GİDİYOR!

Cumartesi günü sahasında Hatayspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da taraftarlar takımlarını yalnız bırakmıyor. Bordo-mavili yetkililer, kombine kartlarla birlikte şu ana dek 25 bin biletin tükendiğini belirtti. Maça üç gün kaldığını dile getiren görevliler, karşılaşmanın tamamen dolu statta oynanmasının ve sezon rekoru kırılmasının beklendiğini ifade etti.