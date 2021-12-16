Beşiktaş’a Aslan taktiği

İleri üçlüde İrfan Can, Berisha (Valencia) ve Mesut Özil; orta sahada Mert Hakan, Zajc ve Crespo görev yapacak. Defansın solunda Novak bek olarak oynarsa Szalai kulübeye çekilecek. Sağda ise Ferdi yer alacak
Trabzonspor'un kaybettiği haftada 3-2'lik Gaziantep FK yenilgisiyle zirve ile arasındaki puan farkını azaltma şansını kullanamayan Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine odaklandı. Teknik direktör VitorPereira, takımı dev maça Aslantepe'de2-1 kazandıkları Galatasaray karşılaşmasınıntaktiği ile hazırlıyor. Portekizli hocanın son maçların aksine Kadıköy'deki mücadeleye dörtlü savunma ile çıkacağı gelen bilgiler arasında.
OSAYİ'YE KULÜBE YOLU GÖRÜNDÜ
Buna göre hücum bölgesinin sağına İrfan Can geçerken Valencia'nın tam hazır olmaması durumunda Berisha forvette görev yapacak. Mesut Özil ise ileri üçlüyü tamamlayacak. Orta sahada Mert Hakan ve Zajc, Crespo'nun yanında yer alacak. Dörtlü savunmanedeniyle Osayi'nin kulübeye çekilmesi bekleniyor. Sol kanadın gerisinde Novak oynarsa Szalai ilk 11'in dışında kalacak. Sağ bekte ise Ferdi mücadele edecek.