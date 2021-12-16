Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: İspanyol basını duyurdu! Fenerbahçe'ye Barcelonalı yıldız forvet...
Giriş Tarihi: 16.12.2021 16:31 Son Güncelleme: 16.12.2021 16:45

Son dakika: İspanyol basını duyurdu! Fenerbahçe'ye Barcelonalı yıldız forvet...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: İspanyol basını duyurdu! Fenerbahçe’ye Barcelonalı yıldız forvet...

Ara transfer dönemine kısa bir süre kalırken takımlar da transfer için çalışmalarını devam ettiriyor. Bu sezon Vitor Pereira inişli çıkışlı bir performans çizen Fenerbahçe'de ile ilgili son dakika transfer haberleri de gelmeye devam ediyor. İspanyol basını, Fenerbahçe'nin Barcelona'da forma giyen yıldız forvet için teklif yapacağını iddia etti. İşte o yıldız ve transfer detayları...

Fenerbahçe, ara transfer dönemi için takımı güçlendirmek adına çalışmalarına devam ettiriyor. Süper Lig'de bu sezon Vitor Pereira ile inişli çıkışlı bir performans çizen sarı-lacivertli takımdan gönderileceği iddia edilen Pereira gündemdeyken diğer yandan takıma katılacak yeni isimler merak ediliyor. İspanyol basını Fenerbahçe için bomba bir iddiayı kaleme aldı.

BARCELONA İÇİN KABUS SEZONU

Messi'nin takımdan gitmesinin ardından bu sezon hayal kırıklığı yaratan Barcelona'da Xavi dönemi başlamış ve İspanyol teknik adamın takımda istemediğini oyuncular da ortaya çıkmıştı.

İSPANYOL BASININDAN LUUK DE JONG İDDİASI

Ağustos ayında Sevilla'dan Barcelona'ya kiralık olarak gelen Hollandalı yıldız Luuk De Jong, Xavi'nin takımda istemediği oyuncuların listesinde yer aldı. Ekonomik olarak rahatlamak isteyen Barcelona'da maaşı yüksek olan oyuncular gönderilecek.

F.BAHÇE'NİN OCAK AYINDA TRANSFER TEKLİFİ YAPACAĞI İDDİA EDİLDİ

İspanyol basını Mundo Deportivo'da yer alan bir habere gönre, bonservisi Sevilla'da olan Luuk De Jong için Fenerbahçe'nin Ocak ayında teklif yapacağı iddia edildi. Luuk De Jong'un Barcelona'dan başka bir takıma gitmesinin zor olduğunun farkında olduğu ifade edildi.

XAVİ ONU TAKIMDA İSTEMİYOR

Haberde, ne Xavi ne de Barcelona, Luuk de Jong'un sezonun ikinci yarısında Barça'da kalacağına dair inancının olmadığı yazıldı.

Kulüp kaynakları Mundo Deportivo'ya, ayrılmasının hemen olması gerektiğini ve Türkiye'nin de Luuk de Jong için iyi bir adres olacağını iddia ediyor. Beşiktaş ile de adı anılan oyuncunun siyah-beyazlı kulübe gitmesinin düşük olduğu ifade edildi.

Son günlerde bazı bilgiler, Barça'nın Sevilla ile olan kiralık sözleşmesini bozmayı veya bir milyon avro olacak olan sezonun yarısı için kendi hesabından ödemeyi kabul eden bir kulübe yol vermeyi amaçladığına işaret etti.

SEVİLLA BU TRANSFER PARA KAZANMAK İSTİYOR

Camp Nou'da kredi için yarım milyon ödediler. Sevilla, Luuk de Jong'un 2023'te sona erecek sözleşmesinin son yılına girmeden önce gelecek yaz onu piyasaya sürmesi ve bir transferden para kazanmak istediği yazıldı.

Haberde, Fenerbahçe, 11 maçta 5 gol atan Serdar Dursun'un alternatif potansiyeli olarak Luuk de Jong'un düşünüldüğü ifade edildi. Luuk de Jong ise bu sezon Barcelona formasıyla 11 maçta sadece 1 gol atabildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor! Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta?
SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! İşte faiz kararı sonrası öne çıkan mesajlar
Altın gram fiyatı 900 TL'yi aştı! Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 16 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Dışişleri Bakanlığı harekete geçti: Fransız haber ajansı geri adım attı
PKK'dan kaçan gençten kan donduran itiraf! "Kendi gözümle gördüm dağa kaçırdıkları kızlara..."
Son dakika: Soyunma odasında şoke eden olay! Erman Toroğlu yaşananları ortaya çıkardı...
Mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldürmüştü! O davada flaş gelişme...
Çocuk saatlerce ağlayınca komşular ihbar etti! Eve giren ekipler şoke oldu
MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür: İmamoğlu HDP’ye bedel ödüyor
Son dakika: Piyasalar merakla bekliyordu... FED faiz kararını açıkladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İspanyol basını duyurdu! Fenerbahçe'ye Barcelonalı yıldız forvet...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA