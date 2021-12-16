Fenerbahçe, ara transfer dönemi için takımı güçlendirmek adına çalışmalarına devam ettiriyor. Süper Lig'de bu sezon Vitor Pereira ile inişli çıkışlı bir performans çizen sarı-lacivertli takımdan gönderileceği iddia edilen Pereira gündemdeyken diğer yandan takıma katılacak yeni isimler merak ediliyor. İspanyol basını Fenerbahçe için bomba bir iddiayı kaleme aldı.
İSPANYOL BASININDAN LUUK DE JONG İDDİASI
Ağustos ayında Sevilla'dan Barcelona'ya kiralık olarak gelen Hollandalı yıldız Luuk De Jong, Xavi'nin takımda istemediği oyuncuların listesinde yer aldı. Ekonomik olarak rahatlamak isteyen Barcelona'da maaşı yüksek olan oyuncular gönderilecek.
F.BAHÇE'NİN OCAK AYINDA TRANSFER TEKLİFİ YAPACAĞI İDDİA EDİLDİ
İspanyol basını Mundo Deportivo'da yer alan bir habere gönre, bonservisi Sevilla'da olan Luuk De Jong için Fenerbahçe'nin Ocak ayında teklif yapacağı iddia edildi. Luuk De Jong'un Barcelona'dan başka bir takıma gitmesinin zor olduğunun farkında olduğu ifade edildi.
XAVİ ONU TAKIMDA İSTEMİYOR
Haberde, ne Xavi ne de Barcelona, Luuk de Jong'un sezonun ikinci yarısında Barça'da kalacağına dair inancının olmadığı yazıldı.
Kulüp kaynakları Mundo Deportivo'ya, ayrılmasının hemen olması gerektiğini ve Türkiye'nin de Luuk de Jong için iyi bir adres olacağını iddia ediyor. Beşiktaş ile de adı anılan oyuncunun siyah-beyazlı kulübe gitmesinin düşük olduğu ifade edildi.
Son günlerde bazı bilgiler, Barça'nın Sevilla ile olan kiralık sözleşmesini bozmayı veya bir milyon avro olacak olan sezonun yarısı için kendi hesabından ödemeyi kabul eden bir kulübe yol vermeyi amaçladığına işaret etti.
SEVİLLA BU TRANSFER PARA KAZANMAK İSTİYOR
Camp Nou'da kredi için yarım milyon ödediler. Sevilla, Luuk de Jong'un 2023'te sona erecek sözleşmesinin son yılına girmeden önce gelecek yaz onu piyasaya sürmesi ve bir transferden para kazanmak istediği yazıldı.
Haberde, Fenerbahçe, 11 maçta 5 gol atan Serdar Dursun'un alternatif potansiyeli olarak Luuk de Jong'un düşünüldüğü ifade edildi. Luuk de Jong ise bu sezon Barcelona formasıyla 11 maçta sadece 1 gol atabildi.