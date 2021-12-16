Merih Demiral'dan Ronaldo ve A Milli Takım sözleri! "Portekiz'i eleyebiliriz"

Demiral, Atalanta macerasının kendisi için zorlu başladığını ifade ederek, "Sisteme girmeli, oyun mentalitenizi değiştirmeniz, her zaman ileri bakmalı ve geriye koşmaya hazır olmalısınız. Özellikle de Gasperini'nin antrenman yoğunluğuna alışmanız gerekiyor. Bu oyunda bunlar olmadan olmaz. Ama benim özelliklerime uygun olduğunu düşünüyorum. Hücumculara önde karşılamayı ve onlarla sürekli mücadele etmeyi seviyorum." ifadelerini kullandı.

Ligin 16. haftasında Napoli'ye güzel bir gol attığı hatırlatılan Demiral, hocaları Gasperini'nin Atalanta'da savunmacıların aynı zamanda hücumcu, hücumcuların da aynı şekilde savunmacı olduğunu vurguladığını, bunun kendilerini de oynarken keyif verdiğini anlattı.