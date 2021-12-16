Miguel Crespo, Beşiktaş derbisinde tek hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi. Portekizli futbolcu, "Takım olarak birbirimize inanıyor ve güveniyoruz. Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü. Bunu da sahada göstermemiz gerekiyor. Kazanmak için sahada her şeyimizi vereceğiz. Bu sezon evimizde oynayacağımız ilk derbide taraftarlarımıza güzel bir galibiyet hediye etmeyi çok istiyoruz" ifadelerini kullandı. Devre arasına en iyi şekilde girmek istediklerini vurgulayan Crespo, Fenerbahçe'de forma giymenin kariyeri açısından attığı en büyük adım olduğunu da kaydetti.