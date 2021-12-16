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Giriş Tarihi: 16.12.2021

‘Terim’e saygı duyacaksınız’

‘Terim’e saygı duyacaksınız’
G.SARAY Divan Kurulu üyeleri, ligde kötü gidişin faturasını teknik direktör Fatih Terim'e çıkardı. Eski yöneticilerden Taner Aşkın, ''Hocamız sürekli ceza alıyor. 10 maç ceza aldı. Bu nasıl iştir? Sürekli hakemler ve başkaları suçlanıyor. Fatih Terim şu ana kadar yanına kimi yetiştirdi? Hiç kimse yok'' eleştirisinde bulundu. Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan ise ''Fatih hocamız, kulüp profesyonelidir doğru ancak aramızdan biri, 7446 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz. Türk futbol tarihinin uzak ara en başarılı ismi. UEFA Kupası'nı saymıyorum bile. Eleştirebilirsiniz, sevmek zorunda değilsiniz. Fakat saygı duyacağız" cevabını verdi.

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‘Terim’e saygı duyacaksınız’
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