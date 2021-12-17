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Giriş Tarihi: 17.12.2021 14:23

Bayern Münih, 18 yaşındaki Çinli kaleci Liu Şaoziyang ile sözleşme imzaladı

AA
Bayern Münih, 18 yaşındaki Çinli kaleci Liu Şaoziyang ile sözleşme imzaladı

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, 18 yaşındaki Çinli kaleci Liu Şaoziyang'ı 3 yıllık sözleşmeyle renklerine bağladı.

Bayern Münih ile Çin'in Wuhan Three Towns Kulübü arasındaki altyapı geliştirme anlaşması kapsamında transfer edilen genç file bekçisi, "Alman kulübünde forma giyen ilk Çinli oyuncu" olacak. 2024-2025 sezonunun sonuna kadar Bayern Münih ile anlaşan oyuncu, gelecek sezona kadar 19 yaş altı takımıyla antrenman yapacak.

Bayern Münih Kulübü, son yıllarda Çin'deki varlığını artırıyor. Şanghay şehrinde ofis açan ve kuzeyde Shandong, güneyde Guangdong eyaletlerinde futbol akademileri kuran kulübün Vuhan takımıyla da altyapı geliştirme anlaşması bulunuyor.

Geride kalan yıllarda Bayern Münih'in ve Almanya Milli Futbol Takımı'nın kaleciliğini yapan Bayern Münih Üst Yöneticisi Oliver Kahn, Liu'nun transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, Çin'deki çalışmalarının ilk meyvesini vermiş olmasından mutluluk duyduklarını ifade etti.

Almanya'nın ve Avrupa'nın en başarılı futbol kulüplerinden Bayern Münih'in, 31 Almanya Ligi, 20 Almanya Kupası, 6 UEFA Şampiyonlar Ligi (3'ü eski adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası) şampiyonluğu bulunuyor.

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Bayern Münih, 18 yaşındaki Çinli kaleci Liu Şaoziyang ile sözleşme imzaladı
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