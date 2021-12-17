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Giriş Tarihi: 17.12.2021

Ekonomik üretken

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Ekonomik üretken

Düşük maliyetlerle takım kurup, bilimsel metotlara önem veren Portekizli çalıştırıcının gençlere şans tanıması, öz kaynaklarına dönmeyi planlayan siyah-beyazlıları cezbetti

Bruno Pinheiro'nun mevcut kulübü Estoril, geçen sezon Portekiz 2. Ligi'nde şampiyonluk yaşamış bu sezon da Portekiz Süper Ligi'nde Porto, Sporting, Benfica ve Braga'nın ardından 5. sıraya yerleşmişti. Mütevazı kadroyla dikkat çeken işler yapan 45 yaşındaki genç teknik adamla Braga yakından ilgileniyordu. Ancak Bruno Pinheiro'nun 1.5 sezonluk döneminde öne çıkan yönleri Beşiktaşlı yöneticileri de cezbetti. Estoril, bu sezon 10'un üzerinde transfer yaparken kasasından bonservis bedeli olarak tek kuruş çıkmadı.

BÜTÇE DARALACAK, ATLETİK BİR TAKIM GELECEK
Pinheiro, özellikle gençlere verdiği değerle de biliniyor. Estoril'in en yaşlı oyuncusu 32 yaşındaki sol bek Joazinho. Yaş ortalaması 24.1 olan kadroyla mücadele eden Pinheiro, kulübün altyapısından da ciddi derecede faydalandı. Ayrıca kiralık olarak birçok genç isme Estoril forması giydirdi. Sezon sonu 14 oyuncusunun sözleşmesi bitecek olan siyah-beyazlılar, yeni dönemde bütçeyi daraltmayı ve uygun maliyetlerle atletik ve genç bir takım kurmayı istiyor.

YENİ SEZONDA ALTYAPIDAN 4-5 TAKVİYE YAPILACAK
Beşiktaş'ta hedef gelecek sezon Emre Bilgin, Serdar Saatçı gibi en az 4-5 ismi daha altyapıdan A Takım'a kazandırmak. Göktuğ Baytekin (kaleci), Berkay Vardar, Emirhan İlkhan, Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş, ve Koray Yağcı bu hedefe en yakın isimler olarak görülüyor. Bu kapsamda A Takım bünyesinde yer alacak Önder Karaveli'ye önemli bir görev düşecek. Karaveli, A Takım ile U19 arasındaki koordinasyondan ve kiralık oyuncuların takibinden sorumlu olacak.

BAŞARI PRİMİ DE VAR!
Pinheiro'nun Beşiktaş'la anlaşması Portekiz'de yankı buldu. O Jogo gazetesi, tecrübeli teknik adamın Beşiktaş'tan 1.5 yıl için 900 bin Euro alacağını yazdı. Haberde, Pinheiro için 350 bin Euro tazminatta ısrarcı olduğu da dile getirildi. 45 yaşındaki hocanın, Kartal'dan başarı primi de alacağı yazıldı.

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