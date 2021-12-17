Christian Eriksen, Inter’e veda etti! Sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi

Inter, EURO 2020'de yaşadığı rahatsızlık sebebiyle futbol oynama şartları İtalya'da geçersiz olan Christian Eriksen'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.
İtalya'daki futbol kuralları gereğince, Eriksen'in kalp ritim dengeleyicisiyle futbol oynamasına izin verilmediği için bu ayrılık gerçekleşti.
Uzun süren operasyonlar sonrası kalp ritmi düzenleyicisiyle hayatına devam eden Eriksen, bireysel antrenmalarına başladı fakat doktorlar Eriksen'in maç oynamasının riskli olabileceğini ifade etti.
Inter ile sözleşmesi feshedilen Eriksen'in, bireysel idmanlarına İtalyan ekibinde değil, ülkesinin takımı olan Odense'de devam edecek.