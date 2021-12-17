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Giriş Tarihi: 17.12.2021 17:30 Son Güncelleme: 17.12.2021 17:32

Christian Eriksen, Inter'e veda etti! Sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi

İHA
Christian Eriksen, Inter’e veda etti! Sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi

EURO 2020'de yaşadığı kalp rahatsızlığı sebebiyle Christian Eriksen, Inter olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. İtalya’daki futbol kuralları gereğince, Eriksen’in kalp ritim dengeleyicisiyle futbol oynamasına izin verilmediği için bu ayrılık gerçekleşti.Eriksen, bireysel antrenmanlarına ülkesinin takımı olan Odense'de devam edecek.

Inter, EURO 2020'de yaşadığı rahatsızlık sebebiyle futbol oynama şartları İtalya'da geçersiz olan Christian Eriksen'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

İtalya'daki futbol kuralları gereğince, Eriksen'in kalp ritim dengeleyicisiyle futbol oynamasına izin verilmediği için bu ayrılık gerçekleşti.

Uzun süren operasyonlar sonrası kalp ritmi düzenleyicisiyle hayatına devam eden Eriksen, bireysel antrenmalarına başladı fakat doktorlar Eriksen'in maç oynamasının riskli olabileceğini ifade etti.

Inter ile sözleşmesi feshedilen Eriksen'in, bireysel idmanlarına İtalyan ekibinde değil, ülkesinin takımı olan Odense'de devam edecek.

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Christian Eriksen, Inter'e veda etti! Sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
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