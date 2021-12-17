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Giriş Tarihi: 17.12.2021 15:04 Son Güncelleme: 17.12.2021 15:44

Galatasaray'da Marcao sevinci

AA
Galatasaray’da Marcao sevinci

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Marcao'nun kontrollü bir şekilde takım çalışmasına katıldığı, Sacha Boey'in ise tedavisinin ardından kendisi için hazırlanan program dahilinde çalıştığı kaydedildi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma çalışması yaptığı bildirildi. İdmanın ana bölümünde taktik çalışmasının gerçekleştirildiği aktarıldı.

Marcao Teixeira'nın kontrollü bir şekilde takım çalışmasına katıldığı, Sacha Boey'in ise tedavisinin ardından kendisi için hazırlanan program dahilinde çalıştığı kaydedildi. Fernando Muslera ve Christian Luyindama'nın tedavilerine devam edildiği duyuruldu.

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Galatasaray'da Marcao sevinci
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