Galatasaray’da Marcao sevinci

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma çalışması yaptığı bildirildi. İdmanın ana bölümünde taktik çalışmasının gerçekleştirildiği aktarıldı.

Marcao Teixeira'nın kontrollü bir şekilde takım çalışmasına katıldığı, Sacha Boey'in ise tedavisinin ardından kendisi için hazırlanan program dahilinde çalıştığı kaydedildi. Fernando Muslera ve Christian Luyindama'nın tedavilerine devam edildiği duyuruldu.