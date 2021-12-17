Kopya çekiyor!

Sarı-lacivertlilerin patronu Pereira, derbi için hazırlıklarını tamamladı. Portekizli hoca, Beşiktaş-G.Saray derbisinden kopya çekti. Kartal'ın, rakibini 2-1yendiği mücadelededengeyi bozan isminLarin olduğunu tespiteden sarı-lacivertliler, Kanadalı oyuncuya özel önlem alacak. Larin'in karşısında Ferdi Kadıoğlu olması, teknik heyeti bu noktaya dikkat etmeye zorladı. Ferdi, 26 yaşındaki sol kanadını kaleden uzaklaştıracak. Bu oyuncunun kademesine Tisserand her fırsatta girecek. Larin'in havadan avantaj sağlaması engellenecek.
VALENCİA DERBİYE HAZIR KONYASPOR ile 30 Ekim'de oynanan maçın 78. dakikasında sakatlanan Enner Valencia göreve hazır. Ligde 5 maç kaçıran Ekvadorlu oyuncu,teknik heyete Beşiktaş derbisindeforma giymek istediğini vefizik olarak 90 dakika görevalabileceğini ifade etti. Pereira son iki antrenmanı da izleyip kararını öyle verecek.