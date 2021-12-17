Patronun bileti kesildi

Assunçao’nun kontratını feshedecek olan yönetim, performansı düşen Kongolu stoperi kiralık gönderecek. Babel&Feghouli’nin ise yüksek ücretleri nedeniyle ayrılması zor bir ihtimal
Yabancı kontenjanı dolu olan G.Saray devre arasında kale, orta saha ve hücum hattına takviyeler yapacak. Gustavo Assunçao'nun sözleşmesini feshedecek olan sarı-kırmızılı yönetim, kontenjanda yer açma adına bir yabancı daha gönderecek. Yüksek maliyetleri nedeniyle sezon başında elden çıkarılamayan Babel ve Feghouli'nin ocak ayında da kulüp bulmaları çok zor. Bu ikilinin yerine takımdan ayrılması beklenen isim ise Christian Luyindama...
TEK ŞART DÜZENLİ FORMA GİYEBİLMESİ
Haftalar sonra Sivas'ta bulduğu forma şansını kötü kullanan Kongolu oyuncunun bir ay önce sözleşmesi iki yıl uzatılmıştı. Nelsson-Marcaoikilisinin arkasında yedekbekleyen Luyindama'nın, Avrupa'dadüzenli forma giyeceğibir kulübe kiralanmasıplanlanıyor. Takım içinde Nelsson ve Marcao'ya alternatif olarak da Alpaslan Öztürk ve Işık Kaan Arslan yeterli görülüyor. Luyindama'nın bonservisine sezon başında Antwerp 2 milyon Euro önermiş, bu teklifi sarı-kırmızılı yönetim yeterli bulmamıştı. Galatasaray cephesi, 27 yaşındaki stoperi için başta Belçika olmak üzere Avrupa'dan gelecek kiralama tekliflerini beklemeye başladı.