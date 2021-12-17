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Giriş Tarihi: 17.12.2021

Patronun bileti kesildi

MEHMET ÖZCAN
Patronun bileti kesildi

Assunçao’nun kontratını feshedecek olan yönetim, performansı düşen Kongolu stoperi kiralık gönderecek. Babel&Feghouli’nin ise yüksek ücretleri nedeniyle ayrılması zor bir ihtimal

Yabancı kontenjanı dolu olan G.Saray devre arasında kale, orta saha ve hücum hattına takviyeler yapacak. Gustavo Assunçao'nun sözleşmesini feshedecek olan sarı-kırmızılı yönetim, kontenjanda yer açma adına bir yabancı daha gönderecek. Yüksek maliyetleri nedeniyle sezon başında elden çıkarılamayan Babel ve Feghouli'nin ocak ayında da kulüp bulmaları çok zor. Bu ikilinin yerine takımdan ayrılması beklenen isim ise Christian Luyindama...

TEK ŞART DÜZENLİ FORMA GİYEBİLMESİ
Haftalar sonra Sivas'ta bulduğu forma şansını kötü kullanan Kongolu oyuncunun bir ay önce sözleşmesi iki yıl uzatılmıştı. Nelsson-Marcao ikilisinin arkasında yedek bekleyen Luyindama'nın, Avrupa'da düzenli forma giyeceği bir kulübe kiralanması planlanıyor. Takım içinde Nelsson ve Marcao'ya alternatif olarak da Alpaslan Öztürk ve Işık Kaan Arslan yeterli görülüyor. Luyindama'nın bonservisine sezon başında Antwerp 2 milyon Euro önermiş, bu teklifi sarı-kırmızılı yönetim yeterli bulmamıştı. Galatasaray cephesi, 27 yaşındaki stoperi için başta Belçika olmak üzere Avrupa'dan gelecek kiralama tekliflerini beklemeye başladı.

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