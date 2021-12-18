Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Berkan Kutlu'dan Zorbay Küçük'e: "Bu saygısızlıkların bitmesi lazım"
Giriş Tarihi: 18.12.2021 22:39 Son Güncelleme: 18.12.2021 22:40

Berkan Kutlu'dan Zorbay Küçük'e: "Bu saygısızlıkların bitmesi lazım"

Berkan Kutlu’dan Zorbay Küçük’e: Bu saygısızlıkların bitmesi lazım

Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, ligde üst üste 6. puan kaybını yaşadı. Karşılaşmanın ardından ise maçın hakemi Zorbay Küçük'ün söylemleri tartışıldı. Galatasaraylı Berkan Kutlu, maçın hakemi için sert ifadeler kullandı.

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Başakşehir ile karşılaştı. Karşılaşma 1-1 sona ererken, maçın önüne geçen olay ise hakem Zorbay Küçük için iddia edilen söylemler oldu.

Karşılaşmanın ardından konuşan Berkan Kutlu, Zorbay Küçük için "Saygı çerçevesi aşıldı. Bu saygısızlıkların bitmesi lazım." dedi.

Berkan Kutlu'nun maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Bir puan için üzgünüz. Daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum. Burada bu akşam öyle şeyler yaşandı ki… Saygı çerçevesi aşıldı. Bize yalancı dendi. Kerem'e bu söylendi. Kerem hiçbir şey yapmasına rağmen kendisine karşı bu kelime kullanıldı. Bir metre önümde oldu. Bunları söylemek zorundayım. Her şeyden önce saygı bekliyoruz."

"Niye bunlar oluyor anlamıyorum. Bu saygısızlıkların bitmesi lazım. Biz Galatasaray oyuncusuyuz. Her şeyden önce insanız. Böyle kelimeler kullanılmasını kabul etmiyorum. İçeride ve sahada bunlar kullanıldı. Bu kelimeler kullanılır mı? Koridorda oyuncumuza yalancı denmesini kabul etmiyorum."

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Berkan Kutlu'dan Zorbay Küçük'e: "Bu saygısızlıkların bitmesi lazım"
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