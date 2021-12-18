Berkan Kutlu'dan Zorbay Küçük'e: "Bu saygısızlıkların bitmesi lazım"

Berkan Kutlu'nun maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Bir puan için üzgünüz. Daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum. Burada bu akşam öyle şeyler yaşandı ki… Saygı çerçevesi aşıldı. Bize yalancı dendi. Kerem'e bu söylendi. Kerem hiçbir şey yapmasına rağmen kendisine karşı bu kelime kullanıldı. Bir metre önümde oldu. Bunları söylemek zorundayım. Her şeyden önce saygı bekliyoruz."