Ferdi şoku

Sol arka adalesinde 1-2 derece arası zorlanma tespit edilen 22 yaşındaki oyuncu, üç hafta sahalardan uzak kalacak
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi için geri sayım sürerken üzücü bir haber teknik heyeti sarstı. Sarı-lacivertlilerin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, önceki gün yapılan antrenmanda aldığı darbe ile sakatlandı. Sol arka adalesinde1-2 derece arası zorlanmatespit edilen 22 yaşındakioyuncu, 10 gün sonra idmanlarabaşlayacak. Ligin ikinci yarısının ilk maçı olan Adana Demirspor karşılaşmasıyla da sahalara dönecek. Bu gelişmeyle Pereira'nın derbi planı altüst oldu. Portekizli hoca, en güvendiği isim olan Ferdi'nin yokluğunda tüm stratejilerini gözden geçirmek zorunda kalacak. Deneyimli çalıştırıcı, maça dörtlü veya üçlü savunmayla çıkıp çıkmayacağına henüz karar vermedi. Ferdi'nin sakatlığı sonrası formaya en yakın isim Osayi- Samuel, alternatifi ise Sangare. Öte yandangribal enfeksiyon geçiren Marcel Tisserand,dünkü antrenmana katılamadı. Demokratik Kongolu futbolcunun büyük ihtimalle derbide takımdaki yerini alacağı belirtildi.
ALTAY BAYINDIR SAHAYA İNDİ 30 Ekim'de Konya'da sakatlanarak kaleyi Berke'ye emanet eden Altay Bayındır, saha çalışmalarına başladı. Sağlık heyetinin egzersiz hareketlerini tam kapasiteyle yapabileceğini belirlemesinin ardından sahaya çıkan Altay'ın, kısa sürede takımla antrenmanlara da başlayacağı bildirildi
SADETTİN SARAN: BAŞKANLIĞA ADAYIM
FENERBAHÇE'NİNeski yöneticisi ve kongre üyesi Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulüple ilgili hedefini açıkladı. İTÜ Bilişim Teknolojileri Zirvesi'nde konuşan Saran, başkanlığa talip olduğunu söyledi. Sadettin Saran, "Yapılacak bir sonraki seçimli genel kurulda başkanlığa adaylığımı koyacağım. Fenerbahçe şu anda fark yaratabileceğimiz yer" ifadelerini kullandı.