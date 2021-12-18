Gücüne güç katacak

Satışa sunulan 38 bin biletin 32 bini tükenirken, maç saatine kadar kalan biletlerin de tamamen satılması bekleniyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da “Bu maçta taraftarımızı tribünde görmek bize güç verecek” dedi
Şampiyonluk yolunda Hatayspor ile kritik bir maça çıkacak olan Trabzonspor'da satışa sunulan biletler tükenmek üzere. Pandemi koşulları nedeniyle 42 bin olan stat kapasitesinin 38 bin 743 bileti satışa sunulmuştu. Bordo-mavili taraftarlar da çok önemli olan bu maçta takımı yalnız bırakmamak için biletlere adeta akın etti. Satışa çıkan biletlerin yüzde 85'itükenirken, bu oran 32 bin bilete tekabületti. Karşılaşmanın başlama saatine kadar diğer biletlerin de tamamen satılması ve bu sezon bordo-mavililerin ilk kez full tribünler önünde oynaması bekeniyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da taraftarların ilgisine teşekkür ederek, "Biz onlarlabirlikte atağa kalkmak, onlarla birliktedefans yapmak istiyoruz. Bu ruhutribünde gördüğümüz anda gücümüzegüç katacağız" diye konuştu.