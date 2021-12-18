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Giriş Tarihi: 18.12.2021 00:41 Son Güncelleme: 18.12.2021 08:39

Hakan Çalhanoğlu yine damga vurdu! Inter farklı kazandı

Hakan Çalhanoğlu yine damga vurdu! Inter farklı kazandı

İtalya Serie A'nın 18. haftasında lider Inter, deplasmanda Salernitana'yı 5-0 mağlup etti. Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yaptığı 2 asistle galibiyette başrol oynadı.

İtalya Serie A'nın 18. haftasında lider Inter, Salernitana'ya konuk oldu. Karşılaşmayı konuk ekip Inter 5-0 kazandı. Milano ekibine galibiyeti getiren golleri 11'de Ivan Perisic, 33'te Denzel Dumfries, 51'de Alexis Sanchez, 77'de Lautaro Martinez ve 87'de Roberto Gagliardini kaydetti.

Inter'de maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Perisic ve Alexis Sanchez'e yaptığı 2 asistle galibiyette başrol oynadı.

Hakan, bu sezon Inter formasıyla çıktığı 20 maçta 6 gol atıp 7 asist yaptı.

Bu sonuçla ligde üst üste 6. galibiyetini alan Inter, 43 puanla liderliğini sürdürdü. Salernitana ise 8 puanla son sırada yer aldı.

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Hakan Çalhanoğlu yine damga vurdu! Inter farklı kazandı
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