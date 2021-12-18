Patron geliyor!

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Giriş Tarihi: 18.12.2021

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Beşiktaş’ın anlaştığı Bruno Pinheiro 48 saat içinde İstanbul’da olacak. Portekizli teknik adam derbiyi izleyecek, takımla bir araya gelecek

Siyah-beyazlı takımın müstakbel teknik direktörü Bruno Pinheiro yola çıktı... 45 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı, 48 saat içinde İstanbul'a gelecek. Pinheiro burada Fenerbahçe derbisini izleyecek. Daha sonra ise takımla bir araya gelip bir toplantı gerçekleştirecek. 1.5 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak olan Portekizli teknik adam, bu sezon 300, gelecek yıl da 600 bin Euro olmak üzere 900 bin Euro garanti ücret kazanacak.

5 YILLIK TEKLİFİ REDDETTİ
BRUNO Pinheiro, 350 bin Euro'luk çıkış maddesini makul bir seviye düşürmek için avukatı aracılığıyla kulübü Estoril ile görüşmelerini sürdürüyor. Bu arada Estoril'in, 45 yaşındaki teknik adama, Beşiktaş'la prensip anlaşmasına varmasının ardından 5 yıllık kontrat teklif ettiği öğrenildi. Ancak Pinheiro'nun, Portekiz kulübünün bu önerisine olumsuz yanıt verdiği ve sözleşmesini feshetmekte kararlı olduğunu söylediği bildirildi.

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