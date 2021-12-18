Patron geliyor!

Siyah-beyazlı takımın müstakbel teknik direktörü Bruno Pinheiro yola çıktı... 45 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı, 48 saat içinde İstanbul'a gelecek. Pinheiro burada Fenerbahçe derbisini izleyecek. Daha sonra ise takımla bir araya gelip bir toplantı gerçekleştirecek. 1.5 yıllıkresmi sözleşmeye imza atacakolan Portekizli teknik adam, busezon 300, gelecek yıl da 600bin Euro olmak üzere 900 binEuro garanti ücret kazanacak.
5 YILLIK TEKLİFİ REDDETTİ
BRUNO Pinheiro, 350 bin Euro'luk çıkış maddesini makul bir seviye düşürmek için avukatı aracılığıyla kulübü Estoril ile görüşmelerini sürdürüyor. Bu arada Estoril'in, 45 yaşındaki teknik adama, Beşiktaş'la prensip anlaşmasına varmasının ardından 5 yıllık kontrat teklif ettiği öğrenildi. Ancak Pinheiro'nun, Portekizkulübünün bu önerisine olumsuzyanıt verdiği ve sözleşmesini feshetmekte kararlı olduğunu söylediği bildirildi.