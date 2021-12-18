Pereira üçlü defans yaparsa intihar eder

Sabah Spor yazarları, yarın yılın son derbisinde karşılaşacak F.Bahçe ve Beşiktaş’ı mercek altına aldı
GÜRCAN BİLGİÇ: F.Bahçe'de hocadan dörtlü sistem hamlesini bekliyorum. Rosier-Rıdvan gibi iki hücum beki karşısında üçlü oynamak bir intihar olur
BÜLENT TİMURLENK:
İki takım da geriye düştükleri maçı çevirecek seviyede değil. Bu yüzden ilk 45 dakikadaki performans telafisi olmayacak sonuçlar getirebilir
ÖMER ÜRÜNDÜL
İki takımın da genel saha içi görüntüleri olumsuz. Beşiktaş en azından takım oyunu ve birbirini iyi tanıyan oyuncuları ile daha avantajlı
SORU: Kadıköy'deki derbide iki takımiçin 11'leriniz nedir?
GÜRCAN BİLGİÇ: Beşiktaş'ın kadro ileçok oynama şansı yok. Önder KaraveliOğuzhan'a sorumluluk verip, farklılıkyaratmaya çalışıyor. Derbinin önemi nedeniylePjanic ve Batshuayi'yi de farklı motive edeceklerdir.Kurgusu devamlı değişen F.Bahçe'deise Pereira'dan yine dörtlü sistem hamlesini bekliyorum.Rosier-Rıdvan gibi iki hücum bekikarşısında üçlü oynamak intihar olur.Önemli oyuncularından maksimumfaydayı da böylesağlayabilir. Gustavo, Sosave Crespo orta sahası ileoynayacaktır.
ALİ GÜLTİKEN: Beşiktaş açısından Ersin, Rosier, Serdar, Vida, Rıdvan, Josef, Pjanic, Atiba, Ghezzal, Batsuayi, Larin. Bu kadroda önemli olan oyunun bütününü rakibin inisiyatifine bırakmamak ve F.Bahçe'nin kazanma mecburiyeti dolayısı ile Beşiktaş açısından skoru gol yemeden devam ettirip sonrasında etkili hamleler yapmak. Beşiktaş'ın bu potansiyeli var. Kayseri maçında Oğuzhan ve Güven, oyuna girmesinden sonra sonuca etki ettiler. Beşiktaş'ın oyunun devamında kulübeden gelen oyuncuları ile de böyle planlama yapmasını bekliyorum...
FERDİ PLANLARI DEĞİŞTİRDİ
F.Bahçe cephesinde yine üçlü savunma bekliyorum. Ferdi uzun dönemdir oynuyor ve onunsakatlığı da plan değişiklikleri getirecek. Kalede Berke, önünde Kim, Szalai ve Serdar olacaktır. Serdar, bire bir markajda önemli. Batshuayi ile oynaması için böyle bir tercih ortaya çıkabilir. Ortaalanda Crespo-Mert Hakan'ı bekliyorum. Kanatlarda Osayi ve Novak. Ön tarafta da Mesut- Serdar ve İrfan üçlüsü ile oynayacak gibi F.Bahçe.
BÜLENT TİMURLENK: F.Bahçe'nin derbiye Berke-Nazım (Osayi), Tisserand, Kim, Novak (Szalai)- Crespo, Sosa (Mert Hakan), İrfan Can, Mesut, Rossi, Berisha dizilişiyle çıkmasını bekliyorum. Beşiktaş ise kalede Ersin, defansta Rosier, Serdar, Vida, Rıdvan, önlerinde Josef, Pjanic, Oğuzhan, Ghezzal, Larin ve Batshuayi 11'iyle çıkar.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Fenerbahçe: Berke-Osayi, Szalai, Kim, Novak- Crespo, Zajc-İrfan Can, Valencia, Mesut, Serdar Dursun. Beşiktaş: Ersin- Rosier, Vida, Serdar, Rıdvan- Josef, Pjanic, Can, Ghezzal, Larin, Batshuayi.
KARTAL KADIKÖY'E RAHAT GELECEK
SORU: Beşiktaş derbiye deÖnder Karaveli ile çıkacak.Fenerbahçe'de ise teknik direktörPereira diken üstünde. Bu durumlarmaça nasıl yansır?
GÜRCAN BİLGİÇ: Bu ortamBeşiktaş'ı rahatlatıyor. Takımın veteknik adamın üstünde baskı yok,yönetim stres altında. Önder hoca,Kayserispor maçı sonrasında herkesinbeğenisini kazandı. Pereira'nın Antepyenilgisi ligde büyük yara almasınaneden oldu. Bu derbi sezon iddiasınıdevam ettirmek açısından önemli.F.Bahçe'nin kazanması hocanın değil,yıldızlarının performansına bağlı.
BÜLENT TİMURLENK: Önderhoca, geçen hafta Welinton'a forma vermedi,Josef cezalı olmasa Atiba da formagiyemeyecekti. Güven ve Oğuzhan hamleleriylemaçı aldı. Ama takımı tribünlerinde ittiğini unutmayalım.Derbiden çıkacak sonuçtan bağımsızbugün Trabzonspor'un kazanmasıhalinde F.Bahçe, santra noktasına15 puan geride gidecek. Budurumda teknik adam değişimi15 puan fark kapansın diye değil,fark 15 puana geldiği için yapılır. Bu yüzdenTrabzonspor-Hatay maçındançıkacak sonuç çok önemli.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Beşiktaş'ın teknikdirektörü Karaveli ilk sınavında kritik andayaptığı oyuncu hamleleriyle ön plana çıktı.Ama unutmamak lazım ki çok doğrutercihler yapsan da son 5 dakikayamağlup giren bir takımın maçı kazanacağıgarantisi kesinlikle olmaz.Pereira zaten diken üstünde ancak o artıkduruma alışmış durumda. DeplasmandakiG.Saray derbisini kazanarak nefes almıştı.Şimdi bu derbiyi de kazanıp ikinci keznefes almak isteyecektir.
ALİ GÜLTİKEN: Önder hoca daharahat durumda. Sonuçta kısa bir dönemiçin sorumluluk aldı, kaybetmeden dönmekde Beşiktaş açısından büyük sıkıntıyaratmaz. Ama F.Bahçe açısından,kazanmadan bitireceği bu maç sonrasındaartık şampiyonluk tamamenhayal hale gelir. Radikal bazıkararlar almak mecburiyeti ortaya çıkar.Bunun sonucunda F.Bahçe'de sadecePereira'ya değil yönetime karşı da tepkileroluşur. Bu maç F.Bahçe'de birçokdinamiği yerinden oynatır.
F.BAHÇE SADECE BİR ADIM ÖNDE
SORU: Derbiyi kim kazanır?
GÜRCAN BİLGİÇ: Evinde oynayantakım hep bir adım öndedir.Fenerbahçe'yi öne çıkaran sadeceKadıköy değil, önemli oyuncularınınyükselen form durumu da var. Bumaçta Valencia ile İrfan Can datakıma dönüyorlar. Mesut Özil'inönderliğinde Szalai, Sosa gibi ekstrakatkıları da düşündüğümüzde, savunantakım Beşiktaş olacak. F.Bahçekazanmaya çok yakın.
ALİ GÜLTİKEN: Oynandığı ortamabakarsak, iki takımın da şampiyonluktanuzak olduğu bir derbiyi uzundönemdir hatırlamıyoruz. Şu andagünü kurtarma adına önemli birfırsat gibi görünüyor.
ÖMER ÜRÜNDÜL: İki takımında bu sezonki genel saha içi görüntüleriolumsuz. Beşiktaş en azındantakım oyunu ve birbirini daha iyi tanıyanoyuncuları olan kadrosu itibariyleF.Bahçe'ye göre daha avantajlı. ÇünküF.Bahçe'de hem sistem iyi işlemiyorhem de sürekli değişen oyuncularlakadro istikrarı sağlanamıyor.Ferdi'nin sakatlığı da önemli birkayıp. Bunun yanında dünya futbolundabir gerçek var, sahasında oynayantakım bir adım öndedir. Bütün bunlarabakarsak ortaya netice açısından bilinmeyenlibir denklem çıkıyor.
BÜLENT TİMURLENK: Lider Trabzon'a kaybetmiş, G.Saray'ı yenmiş iki ezeli rakip. İkisi de sıkıntılı,ikisine de beraberlikmağlubiyet gibi. Çünkü kaybeden tarafta da kazanan tarafta da hoca değişikliği var ve olacak. F.Bahçe'de Ferdi'nin yokluğu büyük eksik ancak orta sahada Mesut, Crespo ve cezası biten İrfan Can, form grafikleriyle Josef, Pjanic, Oğuzhan'a ağır basıyor. İkitakım da geriyedüştüklerimaçlarıçevirebilecekseviyededeğiller. Bu yüzden ilk 45 dakikadaki performans ikinci yarıda telafisi olmayacak sonuçlar getirebilir. Tribün desteğive karşısında deplasmanlardaiyi olmayanbir Beşiktaş varkenF.Bahçe bir adım öndeama sadece bir adım…
KİLİT ADAMLAR MESUT VE PJANİC
SORU: Karşılaşmanın yıldızı sizce kim olur?
GÜRCAN BİLGİÇ: İki takım da hızlı hücum planları ile oynuyor.Pjanic ve Mesut maçın kilit isimleri olacaktır. İki takımın da durantoplarda defansif problemleri var. Gol için buradan da çözüm arayacaklar.Maçta çok pozisyon yaşanmayacaktır. Bu nedenle fırsatların değerlendirilmesilazım. Fenerbahçe'nin bu maçtaki en önemli yıldızı, taraftarı olur.
ALİ GÜLTİKEN: İrfan Can ve Mesut'un performansı F.Bahçe için çokönemli. Beşiktaş'ta Ghezzal, Batshuayi ve Larin'in etkili olmasınıbekliyoruz. Ama genel olarak derbide şu vardır, farklı oyuncularöne çıkabilir. Birçok derbide bunu gördük.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Bu maçta kalecilerin performansı çokönemli. Ersin'de bir düşüş var, Berke'nin de refleksleri çokiyi ama deneyimsizlik açıkça görülüyor. Bu yüzden iki kalecininperformansı bu derbiye damga vuracak diyorum.
BÜLENT TİMURLENK: F.Bahçe adına Mesut ve İrfan,Beşiktaş adına Josef ve Batshuayi.