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Giriş Tarihi: 18.12.2021

Pereira üçlü defans yaparsa intihar eder

Pereira üçlü defans yaparsa intihar eder

Sabah Spor yazarları, yarın yılın son derbisinde karşılaşacak F.Bahçe ve Beşiktaş’ı mercek altına aldı

GÜRCAN BİLGİÇ:
F.Bahçe'de hocadan dörtlü sistem hamlesini bekliyorum. Rosier-Rıdvan gibi iki hücum beki karşısında üçlü oynamak bir intihar olur

BÜLENT TİMURLENK:
İki takım da geriye düştükleri maçı çevirecek seviyede değil. Bu yüzden ilk 45 dakikadaki performans telafisi olmayacak sonuçlar getirebilir

ÖMER ÜRÜNDÜL
İki takımın da genel saha içi görüntüleri olumsuz. Beşiktaş en azından takım oyunu ve birbirini iyi tanıyan oyuncuları ile daha avantajlı

SORU: Kadıköy'deki derbide iki takım için 11'leriniz nedir?

GÜRCAN BİLGİÇ: Beşiktaş'ın kadro ile çok oynama şansı yok. Önder Karaveli Oğuzhan'a sorumluluk verip, farklılık yaratmaya çalışıyor. Derbinin önemi nedeniyle Pjanic ve Batshuayi'yi de farklı motive edeceklerdir. Kurgusu devamlı değişen F.Bahçe'de ise Pereira'dan yine dörtlü sistem hamlesini bekliyorum. Rosier-Rıdvan gibi iki hücum beki karşısında üçlü oynamak intihar olur. Önemli oyuncularından maksimum faydayı da böyle sağlayabilir. Gustavo, Sosa ve Crespo orta sahası ile oynayacaktır.

ALİ GÜLTİKEN: Beşiktaş açısından Ersin, Rosier, Serdar, Vida, Rıdvan, Josef, Pjanic, Atiba, Ghezzal, Batsuayi, Larin. Bu kadroda önemli olan oyunun bütününü rakibin inisiyatifine bırakmamak ve F.Bahçe'nin kazanma mecburiyeti dolayısı ile Beşiktaş açısından skoru gol yemeden devam ettirip sonrasında etkili hamleler yapmak. Beşiktaş'ın bu potansiyeli var. Kayseri maçında Oğuzhan ve Güven, oyuna girmesinden sonra sonuca etki ettiler. Beşiktaş'ın oyunun devamında kulübeden gelen oyuncuları ile de böyle planlama yapmasını bekliyorum...



FERDİ PLANLARI DEĞİŞTİRDİ

F.Bahçe cephesinde yine üçlü savunma bekliyorum. Ferdi uzun dönemdir oynuyor ve onun sakatlığı da plan değişiklikleri getirecek. Kalede Berke, önünde Kim, Szalai ve Serdar olacaktır. Serdar, bire bir markajda önemli. Batshuayi ile oynaması için böyle bir tercih ortaya çıkabilir. Orta alanda Crespo-Mert Hakan'ı bekliyorum. Kanatlarda Osayi ve Novak. Ön tarafta da Mesut- Serdar ve İrfan üçlüsü ile oynayacak gibi F.Bahçe.

BÜLENT TİMURLENK: F.Bahçe'nin derbiye Berke-Nazım (Osayi), Tisserand, Kim, Novak (Szalai)- Crespo, Sosa (Mert Hakan), İrfan Can, Mesut, Rossi, Berisha dizilişiyle çıkmasını bekliyorum. Beşiktaş ise kalede Ersin, defansta Rosier, Serdar, Vida, Rıdvan, önlerinde Josef, Pjanic, Oğuzhan, Ghezzal, Larin ve Batshuayi 11'iyle çıkar.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Fenerbahçe: Berke-Osayi, Szalai, Kim, Novak- Crespo, Zajc-İrfan Can, Valencia, Mesut, Serdar Dursun. Beşiktaş: Ersin- Rosier, Vida, Serdar, Rıdvan- Josef, Pjanic, Can, Ghezzal, Larin, Batshuayi.

KARTAL KADIKÖY'E RAHAT GELECEK

SORU: Beşiktaş derbiye de Önder Karaveli ile çıkacak. Fenerbahçe'de ise teknik direktör Pereira diken üstünde. Bu durumlar maça nasıl yansır?

GÜRCAN BİLGİÇ: Bu ortam Beşiktaş'ı rahatlatıyor. Takımın ve teknik adamın üstünde baskı yok, yönetim stres altında. Önder hoca, Kayserispor maçı sonrasında herkesin beğenisini kazandı. Pereira'nın Antep yenilgisi ligde büyük yara almasına neden oldu. Bu derbi sezon iddiasını devam ettirmek açısından önemli. F.Bahçe'nin kazanması hocanın değil, yıldızlarının performansına bağlı.

BÜLENT TİMURLENK: Önder hoca, geçen hafta Welinton'a forma vermedi, Josef cezalı olmasa Atiba da forma giyemeyecekti. Güven ve Oğuzhan hamleleriyle maçı aldı. Ama takımı tribünlerin de ittiğini unutmayalım. Derbiden çıkacak sonuçtan bağımsız bugün Trabzonspor'un kazanması halinde F.Bahçe, santra noktasına 15 puan geride gidecek. Bu durumda teknik adam değişimi 15 puan fark kapansın diye değil, fark 15 puana geldiği için yapılır. Bu yüzden Trabzonspor-Hatay maçından çıkacak sonuç çok önemli.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Beşiktaş'ın teknik direktörü Karaveli ilk sınavında kritik anda yaptığı oyuncu hamleleriyle ön plana çıktı. Ama unutmamak lazım ki çok doğru tercihler yapsan da son 5 dakikaya mağlup giren bir takımın maçı kazanacağı garantisi kesinlikle olmaz. Pereira zaten diken üstünde ancak o artık duruma alışmış durumda. Deplasmandaki G.Saray derbisini kazanarak nefes almıştı. Şimdi bu derbiyi de kazanıp ikinci kez nefes almak isteyecektir.

ALİ GÜLTİKEN: Önder hoca daha rahat durumda. Sonuçta kısa bir dönem için sorumluluk aldı, kaybetmeden dönmek de Beşiktaş açısından büyük sıkıntı yaratmaz. Ama F.Bahçe açısından, kazanmadan bitireceği bu maç sonrasında artık şampiyonluk tamamen hayal hale gelir. Radikal bazı kararlar almak mecburiyeti ortaya çıkar. Bunun sonucunda F.Bahçe'de sadece Pereira'ya değil yönetime karşı da tepkiler oluşur. Bu maç F.Bahçe'de birçok dinamiği yerinden oynatır.

F.BAHÇE SADECE BİR ADIM ÖNDE

SORU: Derbiyi kim kazanır?

GÜRCAN BİLGİÇ: Evinde oynayan takım hep bir adım öndedir. Fenerbahçe'yi öne çıkaran sadece Kadıköy değil, önemli oyuncularının yükselen form durumu da var. Bu maçta Valencia ile İrfan Can da takıma dönüyorlar. Mesut Özil'in önderliğinde Szalai, Sosa gibi ekstra katkıları da düşündüğümüzde, savunan takım Beşiktaş olacak. F.Bahçe kazanmaya çok yakın.

ALİ GÜLTİKEN: Oynandığı ortama bakarsak, iki takımın da şampiyonluktan uzak olduğu bir derbiyi uzun dönemdir hatırlamıyoruz. Şu anda günü kurtarma adına önemli bir fırsat gibi görünüyor.

ÖMER ÜRÜNDÜL: İki takımın da bu sezonki genel saha içi görüntüleri olumsuz. Beşiktaş en azından takım oyunu ve birbirini daha iyi tanıyan oyuncuları olan kadrosu itibariyle F.Bahçe'ye göre daha avantajlı. Çünkü F.Bahçe'de hem sistem iyi işlemiyor hem de sürekli değişen oyuncularla kadro istikrarı sağlanamıyor. Ferdi'nin sakatlığı da önemli bir kayıp. Bunun yanında dünya futbolunda bir gerçek var, sahasında oynayan takım bir adım öndedir. Bütün bunlara bakarsak ortaya netice açısından bilinmeyenli bir denklem çıkıyor.

BÜLENT TİMURLENK: Lider Trabzon'a kaybetmiş, G.Saray'ı yenmiş iki ezeli rakip. İkisi de sıkıntılı, ikisine de beraberlik mağlubiyet gibi. Çünkü kaybeden tarafta da kazanan tarafta da hoca değişikliği var ve olacak. F.Bahçe'de Ferdi'nin yokluğu büyük eksik ancak orta sahada Mesut, Crespo ve cezası biten İrfan Can, form grafikleriyle Josef, Pjanic, Oğuzhan'a ağır basıyor. İki takım da geriye düştükleri maçları çevirebilecek seviyede değiller. Bu yüzden ilk 45 dakikadaki performans ikinci yarıda telafisi olmayacak sonuçlar getirebilir. Tribün desteği ve karşısında deplasmanlarda iyi olmayan bir Beşiktaş varken F.Bahçe bir adım önde ama sadece bir adım…

KİLİT ADAMLAR MESUT VE PJANİC

SORU: Karşılaşmanın yıldızı sizce kim olur?

GÜRCAN BİLGİÇ: İki takım da hızlı hücum planları ile oynuyor. Pjanic ve Mesut maçın kilit isimleri olacaktır. İki takımın da duran toplarda defansif problemleri var. Gol için buradan da çözüm arayacaklar. Maçta çok pozisyon yaşanmayacaktır. Bu nedenle fırsatların değerlendirilmesi lazım. Fenerbahçe'nin bu maçtaki en önemli yıldızı, taraftarı olur.

ALİ GÜLTİKEN: İrfan Can ve Mesut'un performansı F.Bahçe için çok önemli. Beşiktaş'ta Ghezzal, Batshuayi ve Larin'in etkili olmasını bekliyoruz. Ama genel olarak derbide şu vardır, farklı oyuncular öne çıkabilir. Birçok derbide bunu gördük.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Bu maçta kalecilerin performansı çok önemli. Ersin'de bir düşüş var, Berke'nin de refleksleri çok iyi ama deneyimsizlik açıkça görülüyor. Bu yüzden iki kalecinin performansı bu derbiye damga vuracak diyorum.

BÜLENT TİMURLENK: F.Bahçe adına Mesut ve İrfan, Beşiktaş adına Josef ve Batshuayi.

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Pereira üçlü defans yaparsa intihar eder
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