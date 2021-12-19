Beşiktaş'tan teknik direktör açıklaması! "Arayışlar devam ediyor..."

Güzel bir derbi maç oynandığını söyleyerek sözlerine başlayan Kocadağ, "Maçın başından sonuna kadar iyi oynadığımız bir derbiydi. Bununla birlikte hakem hatalarının ve pozisyonlardaki bakış açısı eksiklerinin damga vurduğu bir maç oldu. Geçen sene emekli olmasını düşündüğümüz Fırat hoca, bu maçta karşılaşmayı yönetmedi ve idare etti. Rakibi de maça ortak etmek için elinden geleni yaptı. Penaltı pozisyonunda, sezon başından bu yana tartışılan bir el pozisyonu var. Bize ve kamuoyuna göre penaltı olmayan bir pozisyon. Daha sonra da kendi bireysel hatamızdan yediğimiz gol var. Ama maça geri dönüp orta olduk. Fakat hakemin de hataları var. Vermediği sarı kartlar var. Atilla Szalai ve Crespo'nun sarı kartları var. Mesut'un pozisyonu belki de direkt kırmızı karttı. Bunları artık isim isim vermek durumunda kalıyoruz. Bunları belirtmediğimiz zaman da tekrarlanma durumu oluyor. Penaltı pozisyonu da değerlendirmeye açık. Biz oynadığımız futbol açısından mutluyuz ama maalesef sezon başından bu yana yaşanan hakem hatalarına bugün de Fırat hocanın yönetimi eklendi. VAR'da da bizim üzerimizde denenmeye başlanan bir durum var. Genç bir hakem gelmiş VAR'a ve müdahale edilmeyen durumlar oldu. Başkanımız birçok konuda hakemlerle ilgili ağır tepkiler koydu. Bugün cezalı olduğu için gelemedi. Ben de PFDK'ya sevk ediliyorum. Bizi belki susturabilirler ama 20 milyon Beşiktaş taraftarını susturamazlar. Taraftarımız takımımızın arkasındadır. Bu sene belki istediğimiz yerde değiliz belki ama düştüğümüz yerden kalkmasını biliriz. İnşallah istediğimiz noktaya geleceğiz" açıklamasını yaptı.