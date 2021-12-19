Düşme hattında zorlu maç! Çaykur Rizespor’un konuğu Yeni Malatyaspor

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Çaykur Didi Stadı'nda saat 13.30'da başlayan karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetiyor.
Son maçında sahasında Göztepe'yi 3-1 yenen Rize temsilcisi, 16 maç sonunda 13 puan ile ligin 19. sırasında yer alıyor.
Karadeniz temsilcisinde, ameliyat sonrası takımdan ayrı çalışan Ronaldo Mendes ile sarı kart cezalısı Selim Ay ve Yannick Bolasie bu mücadelede görev alamayacak.
Konuk ekip Yeni Malatyaspor ise geride kalan 16 haftada 14 puan topladı ve 18. basamakta bulunuyor.
İLK 11'LER...
Çaykur Rizespor: Tarık, Gökhan Gönül, Holmen, Emirhan, Cemali, Boldrin, Fabricio, Djokovic, Umar, Boyd, Pohjanpalo.
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Hafez, Semih, Sadık, Wallace, Aabid, Chouiar, Mallan, Ndong, Adem Büyük, Tetteh.
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RİZERSPOR 0-0 YENİ MALATYASPOR