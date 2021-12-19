Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Düşme hattında zorlu maç! Çaykur Rizespor'un konuğu Yeni Malatyaspor
Giriş Tarihi: 19.12.2021 13:29 Son Güncelleme: 19.12.2021 13:33

Düşme hattında zorlu maç! Çaykur Rizespor'un konuğu Yeni Malatyaspor

Düşme hattında zorlu maç! Çaykur Rizespor’un konuğu Yeni Malatyaspor

Süper Lig'de 17. haftanın heyecanı devam ediyor. Küme düşme hattından kurtulmak isteyen iki takımın mücadelesinde Çaykur Rizespor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Çaykur Didi Stadı'ndaki mücadelenin canlı anlatımını Sabah.com.tr'den yapabilirsiniz...

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Çaykur Didi Stadı'nda saat 13.30'da başlayan karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetiyor.

Son maçında sahasında Göztepe'yi 3-1 yenen Rize temsilcisi, 16 maç sonunda 13 puan ile ligin 19. sırasında yer alıyor.

Karadeniz temsilcisinde, ameliyat sonrası takımdan ayrı çalışan Ronaldo Mendes ile sarı kart cezalısı Selim Ay ve Yannick Bolasie bu mücadelede görev alamayacak.

Konuk ekip Yeni Malatyaspor ise geride kalan 16 haftada 14 puan topladı ve 18. basamakta bulunuyor.

İLK 11'LER...

Çaykur Rizespor: Tarık, Gökhan Gönül, Holmen, Emirhan, Cemali, Boldrin, Fabricio, Djokovic, Umar, Boyd, Pohjanpalo.

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Hafez, Semih, Sadık, Wallace, Aabid, Chouiar, Mallan, Ndong, Adem Büyük, Tetteh.

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN...

RİZERSPOR 0-0 YENİ MALATYASPOR

EN ÇOK OKUNANLAR

AGİ'de büyük artış! Milyonlarca çalışanın maaşına nasıl yansıyacak
Nefise Karatay'ı masaj salonunda şoke eden olay! Ünlü manken masaj yaptırdığı sırada odaya daldı...
Kardeş bunu yaparsa! Avukatı olan ağabeyi hem dosyayı takip etmedi, hem de icra gönderdi
İbrahim Tatlıses'ten Hülya Avşar'a: Canımı istese veririm! Tatlıses "Mavi Mavi" şarkısını onun için söyledi...
Başkan Erdoğan'dan TÜRKSAT 5B mesajı! Elon Musk'ı şantaja boyun eğmediği için tebrik ediyorum
TÜRKSAT 5B uzaya fırlatıldı! Tarihi an... Başkan Erdoğan'dan ilk açıklama
Kars-Erzurum kara yolunda feci kaza: Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var!
Son dakika: İzmir'de maden ocağında göçük! Validen ilk açıklama geldi
Başkan Erdoğan'dan 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi paylaşımı: "Türkiye-Afrika ilişkilerinin geleceğine damga vuracağız."
366 bin lira kime gitti?
Veri ile finansın buluştuğu yerde sayısız fırsat var
Veri ile finansın buluştuğu yerde sayısız fırsat var
ARKADAŞINA GÖNDER
Düşme hattında zorlu maç! Çaykur Rizespor'un konuğu Yeni Malatyaspor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA