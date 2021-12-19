Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sonrası boşalan teknik direktör koltuğu için adaylarla görüşmeler devam ediyor. Sergen Yalçın sonrası Beşiktaş'ın Portekizli teknik adam Bruno Pinheiro ile anlaştığı iddia edilmişti.
Beşiktaş 2'nci Başkanı Adnan Dalgakıran da Bruno Pinheiro'nun sözleşme için İstanbul'a geleceğini ifade etmişti. Fakat daha sonra Pinheiro'nun Beşiktaş'ın sözleşmesini reddettiği ortaya çıktı.
PİNHEİRO'DAN İSTANBUL'DA OLACAK MISINIZ SORULARINA YANIT!
Portekiz ekibi Estoril'i çalıştıran Pinheiro, Beşiktaş'ın sözleşme teklifi konusundaki sorulara yanıt verdi. Portekiz Liginin 15'inci haftasında Famalicao ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pinheiro, bir basın mensubunun "Beşiktaş 2'nci başkanının yakın zamanda İstanbul'da olacağınız yönündeki açıklamalarını onaylıyor musunuz?" sorusunu "Hayır, onaylamıyorum" diye cevapladı.
Portekizli teknik adam geleceği ile ilgili gelen soruya ise "Bu konu benim için kapandı, kulübüm yarın açıklama yapacaktır' şeklinde cevap vermişti.
ESTORİL'DEN AÇIKLAMA
Portekiz kulübü Estoril, Beşiktaş ile adı geçen teknik direktör Bruno Pinheiro ile açıklama yaptı. Estoril tarafından yapılan açıklama "Pinheiro ile 2023'e kadar sözleşmemiz var. Kendisi nefis bir hoca. Biz maçlarımıza ve sezona odaklanmış durumdayız." denildi.
PORTEKİZ BASINI PİNHEİRO'NUN YENİ TAKIMINI YAZDI
Son günlerde, Estoril'in teknik direktörlüğünden ayrılacağı yazılan Bruno Pinheiro, Portekiz basınında geniş yer buldu. Pinheiro, takımda kalacağını ifade etti fakat geleceği hakkında da flaş bir iddia ortaya atıldı.
PİNHEİRO'NUN HEDEFİ BRAGA
Estoril-Famalicao maçından sonra Portekiz haber sitesi A Bola'nın bir iddiası gündeme oturdu. Bruno Pinheiro'nun Beşiktaş'ı reddetmesinin sebebi olarak Braga gösterildi.
Bruno Pinheiro'nun Braga takımını çalıştırmak istediği iddia edildi. Çünkü Braga Teknik Direktörü Carlos Carvalhal'in de Flamengo'nun listesinde olduğu ifade edildi.
Yani Pinheiro'nun Braga'ya gitmesi, Carlos Carvalhal'in kararlarına bağlı durumda olduğu yazıldı.
VİTOR PEREİRA DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
Sarı-Lacivertliler için Slaven Bilic ve Kenan Koçak gibi isimler ortaya atılırken, Flamengo-Vitor Pereira flörtü ile ilgili de Brezilya basınından bomba bir iddia geldi. İşte son dakika haberinin detayları...
"FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİ FLAMENGO İÇİN HAYATI KOLAYLAŞTIRABİLİR"
Brezilya basınından Coluna do Fla sitesi, Flamengo - Vitor Pereira görüşmeleriyle ilgili dikkat çeken bir haber yayımladı. Haberde "Flamengo'nun önünde çok sayıda hoca adayı var. Carlos Carvalhal (Braga), Paulo Sousa (Polonya) ve Vitor Pereira (Fenerbahçe) en önemli hedefler.
"PEREIRA, BEŞİKTAŞ DERBİSİNİ KAYBEDERSE KOVULABİLİR VE FLAMENGO YOLU AÇILIR"
Vitor Pereira'nın tazminatını ödemeye yanaşmayan Flamengo bu maçı bekliyor. Hem basın hem de Fenerbahçeli taraftarlar Pereira'nın istifasını istediği için Portekizli hoca, Fenerbahçe'de büyük baskı altında.
"PEREIRA İLE DERBİDEN SONRA GÖRÜŞÜLECEK"
Vitor Pereira kovulması halinde Flamengo Başkan Yardımcısı Marcos Braz ile görüşüp bir karar verecek" ifadelerine yer verildi.