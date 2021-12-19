ESTORİL'DEN AÇIKLAMA

Portekiz kulübü Estoril, Beşiktaş ile adı geçen teknik direktör Bruno Pinheiro ile açıklama yaptı. Estoril tarafından yapılan açıklama "Pinheiro ile 2023'e kadar sözleşmemiz var. Kendisi nefis bir hoca. Biz maçlarımıza ve sezona odaklanmış durumdayız." denildi.