- Şu an ligde 15. sıradasınız ve Zlatan Ibrahimovic'in dokunuşuyla 90+2'de berabere kaldığınız bir Milan maçı var, senin asistinle Beto'nun golü vardı o maçta. Ligdeki gidişatınızı nasıl değerlendiriyorsun?

"Biz çok iyi başlamıştık, ilk üç maçta 7 puan toplamıştık. Burada her maç çok zor. Herkes taktiksel ve fiziksel olarak çok güçlü ve üst düzey. Bizim bir oyun stilimiz var, biz de çok fiziksel bir takımız. Sonuçlar iyi gitmeyince 2 hafta önce hocamız değişti. Geçen maçta da herkesin gördüğü gibi son dakikalarda çok gol yedik. Şimdi önümüzde 2 maçımız var, iki takım da bizim altımızda ve umarım puan alıp rahat bir sezon geçiririz."

- Yeni teknik direktörünüzle uyum süreciniz nasıl geçiyor?

"Bizimle birlikte olan yardımcı hocamızdı o yüzden bizi tanıyor, biz de onu tanıyoruz. İlk maç Milan maçıydı, kupa maçında da turu geçtik. Bence çok iyi bir hoca, eski hocamız da çok iyi bir hocaydı ama futbolda sonuçlar gelmeyince giden ilk isim hoca oluyor."