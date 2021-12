"FENERBAHÇE KULÜP VE CAMİA OLARAK BEŞİKTAŞ'TAN DAHA BÜYÜK AMA BEŞİKTAŞ'TAKİ GİBİ BİR AİLE ORTAMI YOK"

- Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını giydin. Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi kendi çerçevende nasıl tanımlarsın?

"İkisi de çok özel kulüpler ama Beşiktaş'ta daha uzun süre oynadım ve her zaman kalbimde olacak sıkıntılı ayrılmış olsam da. Orada yaşadıklarımı 50 sene sonra da anlatacağım. Beşiktaş çok ayrı bir kulüp, orada oynadığım için çok gururluyum ve mutluyum. Fenerbahçe kulüp olarak ve camia olarak Beşiktaş'ın bir tık üzerinde ama Beşiktaş'taki gibi bir aile ortamı orada yok. Taraftarın da daha sabırlı olduğunu düşünüyorum, Fenerbahçe taraftarının önünde oynamak çok çok zor ama onlarda son yıllarda hak ettiklerinin karşılığını alamadılar. Artık her sene daha da zor gibi gözüküyor. Belki ben Beşiktaş'ta oynarken hep iyi gittiği için kötü tarafı görmedim ve Fenerbahçe'ye kötü bir dönemde gittim ama ikisi de her anlamda Avrupa'daki en iyi kulüplerdenler ve inanılmazlar. Ama maalesef bu sene de Avrupa Ligi'nde ve Şampiyonlar Ligi'nde çok puan toplayamadılar. Umarım ilerleyen zamanlarda her şey çok daha iyi olur."