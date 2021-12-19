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Giriş Tarihi: 19.12.2021 14:19

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu A takımını kurdu! Görev dağılımı yapıldı

DHA
Trabzonspor’da Ahmet Ağaoğlu A takımını kurdu! Görev dağılımı yapıldı

Trabzonspor'da 78'inci Olağan Genel Kurul'da yeniden başkan seçilen Ahmet Ağaoğlu görev dağılımı yaptı. Trabzonspor'un yeni Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, Genel Sekreteri ise Ömer Sağıroğlu oldu.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 78'inci Olağan Genel Kurul'da seçilen yönetim kurulunda görevleri belirledi.

Medical Park Stadyumu'nda dün gerçekleşen Trabzonspor-Atakaş Hatayspor karşılaşması öncesinde yönetim kurulu üyeleriyle toplantı yapan Başkan Ahmet Ağaoğlu görev dağılımı yaptı.

Trabzonspor'un yeni Asbaşkanı Ertuğrul Doğan olurken Ömer Sağıroğlu Kulüp Genel Sekreteri sorumluluğunu üstlendi. Başkan yardımcıları ise Müminhan Bilgin, Yalçın Orhan ve Zeyyat Kafkas olarak belirlendi.



Trabzonspor'un 47'nci yönetim kurulunun görev dağılımı şu şekilde oldu:
Başkan: Ahmet Ali Ağaoğlu
Asbaşkan: Ertuğrul Doğan
Genel Sekreter: Ömer Sağıroğlu
Başkan Yardımcısı-Kurumlarla İlişkiler Sorumlusu: Müminhan Bilgin
Başkan Yardımcısı-Yatırım, Finans ve Ticari Ürünler Sorumlusu: Yalçın Orhan
Başkan Yardımcısı-Genel Sayman ve Mali İşler Sorumlusu: Zeyyat Kafkas
Sağlık Kurulu Başkanı: Kibar Yaşar Güven
Pazarlama, Halkla İlişkiler ve Medya İletişim Sorumlusu: Serdar Ekrem Şirin
Yerel İdareler ve Yatırımlar Sorumlusu: Zafer Göktaş
Genel Sekreter Yardımcısı ve Hukuki İşler Sorumlusu: Kemal Ertürk
İnşaat, Tesisler ve Stadyum Sorumlusu: Ali Haydar Gedikli
Dış İlişkiler Sorumlusu: Esat Emanet
Finans ve Proje Geliştirme Sorumlusu: Faruk Hacıhaliloğlu
Finans ve Proje Geliştirme Sorumlusu: Şemsetdin Hancı
Amatör Branşlar Sorumlusu: Sami Karaman

YEDEK ÜYELER
İnşaat, Tesisler Stadyum: Lokman Sadıklar
Pazarlama: Ertuğ Özarman
Amatör Branşlar: Coşkun Öztürk
Sağlık Kurulu: Ahmet Beşir
Vahap Öztel
İbrahim Tüfekçi
İbrahim Aydın

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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu A takımını kurdu! Görev dağılımı yapıldı
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