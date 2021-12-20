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Giriş Tarihi: 20.12.2021 15:59 Son Güncelleme: 20.12.2021 16:20

Beşiktaş'a Necip Uysal'dan kötü haber! İç yan bağında...

AA
Beşiktaş’a Necip Uysal’dan kötü haber! İç yan bağında...

Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinde, Mesut Özil'in darbesiyle sakatlık yaşayan Necip Uysal'ın son durumu belli oldu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, deneyimli oyuncunun diz iç yan bağında ödem ve kısmi yırtık tespit edildi.

Süper lig'in 17. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 2-2 sona ermişti. Karşılaşmanın 20. dakikasında Necip Uysal, Mesut Özil'le girdiği ikili mücadele esnasında sakatlanmıştı.

Beşiktaş Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de dün Fenerbahçe ile yapılan derbide sakatlanarak oyundan çıkan Necip Uysal'ın diz iç yan bağında ödem ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Necip Uysal, bugün MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun diz iç yan bağında ödem ve kısmi yırtık bulguları saptanmıştır. Necip Uysal'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

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Beşiktaş'a Necip Uysal'dan kötü haber! İç yan bağında...
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