Beşiktaş’a Necip Uysal’dan kötü haber! İç yan bağında...

Süper lig'in 17. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 2-2 sona ermişti. Karşılaşmanın 20. dakikasında Necip Uysal, Mesut Özil'le girdiği ikili mücadele esnasında sakatlanmıştı.
Beşiktaş Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de dün Fenerbahçe ile yapılan derbide sakatlanarak oyundan çıkan Necip Uysal'ın diz iç yan bağında ödem ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Necip Uysal, bugün MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun diz iç yan bağında ödem ve kısmi yırtık bulguları saptanmıştır. Necip Uysal'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.