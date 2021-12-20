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Giriş Tarihi: 20.12.2021

Çaykur Rizespor evinde uçuyor

Çaykur Rizespor evinde uçuyor

Yeni Malatyaspor’u Deniz’in tek golüyle mağlup ederek çok kritik 3 puanı hanesine yazdırmayı başaran Karadeniz ekibi, sahasında üst üste 5. galibiyetine imza attı

Süper Lig'de küme düşme hattını ilgilendiren mücadelede Çaykur Rizespor, sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karadeniz ekibinin tek golünü 80. dakikada Deniz Hümmet kaydetti. Bu galibiyetle birlikte üst üste iki maçını kazanan mavi-yeşilliler, sahasındaki kazanma serisini de 5 maça yükselterek kulüp tarihinin en uzun serisini yineledi. Yeni Malatyaspor ise 3 puan hasretini 7'ye çıkardı.

'DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ'
RİZESPOR Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, sahalarındaki istikrarı sürdürdükleri için mutlu olduğunu söyledi. Taraftarların kendisini ısrarla tribüne çağırmasıyla ilgili de şöyle konuştu: "Bu işin gerçek kahramanı futbolcular. Onların sayesinde doğru işler yapabiliyoruz. İşimiz daha bitmedi. Daha çok çalışmamız gerekiyor."

ALKIŞLANAN HAREKET
MAÇIN 12. dakikasında hakem Halil Umut Meler, Çaykur Rizespor atağında aut kararı verdi. Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar ise hakemi uyararak topun kendisinden çıktığını belirtti. Sadık'a teşekkür eden Meler, kararını korner olarak değiştirdi.

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Çaykur Rizespor evinde uçuyor
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