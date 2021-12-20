Diagne'den ameliyat sonrası Galatasaraylılara mesaj! "1 ay izin..."

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Diagne, "Aldığım sayısız mesajlar için, bu zor anımda beni düşündüğünüz ve desteklediğiniz için teşekkür etmek istedim. En kısa zamanda eskisinden daha güçlü bir şekilde sahalara dönmek dileğiyle. 1 ay izin." ifadelerini kullandı.