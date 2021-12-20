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Giriş Tarihi: 20.12.2021 16:50 Son Güncelleme: 20.12.2021 16:53

Diagne'den ameliyat sonrası Galatasaraylılara mesaj! "1 ay izin..."

Diagne’den ameliyat sonrası Galatasaraylılara mesaj! 1 ay izin...

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin 65. dakikasında ise yıldız golcü Diagne, talihsiz bir sakatlık yaşadı. Sarı-kırmızılı takımın deneyimli isminin kalça kemiğinde kırık tespit edildi. Diagne, bugün ameliyat oldu ve taraftara mesaj verdi. Senegalli golcü, Instagram hesabından, "Aldığım sayısız mesajlar için, bu zor anımda beni düşündüğünüz ve desteklediğiniz için teşekkür etmek istedim. En kısa zamanda eskisinden daha güçlü bir şekilde sahalara dönmek dileğiyle. 1 ay izin." şeklinde paylaşım yaptı.

Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak zirvedeki Trabzonspor'un 18 puan gerisine düşen Galatasaray, golcüsü Diagne'yi de kaybetti.

65. dakikada sakatlanan yıldız ismin kalça kemiğinde minimal kırıklar olduğu açıklanmıştı. Senegalli, bugün ameliyat oldu. Yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak olan Diagne'den taraftara mesaj geldi.

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Diagne, "Aldığım sayısız mesajlar için, bu zor anımda beni düşündüğünüz ve desteklediğiniz için teşekkür etmek istedim. En kısa zamanda eskisinden daha güçlü bir şekilde sahalara dönmek dileğiyle. 1 ay izin." ifadelerini kullandı.

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Diagne'den ameliyat sonrası Galatasaraylılara mesaj! "1 ay izin..."
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