Diagne'den ameliyat sonrası Galatasaraylılara mesaj! "1 ay izin..."

Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak zirvedeki Trabzonspor'un 18 puan gerisine düşen Galatasaray, golcüsü Diagne'yi de kaybetti.
65. dakikada sakatlanan yıldız ismin kalça kemiğinde minimal kırıklar olduğu açıklanmıştı. Senegalli, bugün ameliyat oldu. Yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak olan Diagne'den taraftara mesaj geldi.
Instagram hesabından bir paylaşım yapan Diagne, "Aldığım sayısız mesajlar için, bu zor anımda beni düşündüğünüz ve desteklediğiniz için teşekkür etmek istedim. En kısa zamanda eskisinden daha güçlü bir şekilde sahalara dönmek dileğiyle. 1 ay izin." ifadelerini kullandı.