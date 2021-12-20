Fenerbahçeli Fazıl Say’dan derbi sonrası Vitor Pereira paylaşımı!

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılaştı. 4 golün atıldığı derbi 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Bu sonuçla lider Trabzonspor'un 14 puan gerisine düşen Sarı-Lacivertliler'de maç sonrası yönetim ve Vitor Pereira'ya tepkiler arttı.
Sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olan dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'dan da derbi sonrası flaş bir paylaşım geldi. Say, sosyal medya hesabından attığı tweette 'Bu Vitor'u hemen … hemen…' ifadelerini kullandı. Fenerbahçeli taraftarlar bu paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.