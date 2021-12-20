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Giriş Tarihi: 20.12.2021 10:33 Son Güncelleme: 20.12.2021 10:59

Fenerbahçeli Fazıl Say'dan derbi sonrası Vitor Pereira paylaşımı!

Fenerbahçeli Fazıl Say’dan derbi sonrası Vitor Pereira paylaşımı!

Sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olan dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, 2-2 biten derbi sonrası teknik direktör Vitor Pereira'yı eleştirdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Fazıl Say, Fenerbahçe yönetimine seslendi.

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılaştı. 4 golün atıldığı derbi 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Bu sonuçla lider Trabzonspor'un 14 puan gerisine düşen Sarı-Lacivertliler'de maç sonrası yönetim ve Vitor Pereira'ya tepkiler arttı.

Sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olan dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'dan da derbi sonrası flaş bir paylaşım geldi. Say, sosyal medya hesabından attığı tweette 'Bu Vitor'u hemen … hemen…' ifadelerini kullandı. Fenerbahçeli taraftarlar bu paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.

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Fenerbahçeli Fazıl Say'dan derbi sonrası Vitor Pereira paylaşımı!
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