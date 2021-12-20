Fenerbahçeli Fazıl Say’dan derbi sonrası Vitor Pereira paylaşımı!

Sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olan dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'dan da derbi sonrası flaş bir paylaşım geldi. Say, sosyal medya hesabından attığı tweette 'Bu Vitor'u hemen … hemen…' ifadelerini kullandı. Fenerbahçeli taraftarlar bu paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.