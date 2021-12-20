G.Saray’ın gücünü asla sınamayın

“Hakemin vücut diline iyi bakılsın. Bir nefret, bir kin gütme hali var. Zorbay Küçük seni uyarıyorum. Kimse bir sporcumuza saygıdan uzak sözler kullanmasın.”
Başakşehir maçı sırasında hakem Zorbay Küçük ile G.Saraylı oyuncular arasındaki "Lan" ve "Yalancı" tartışmalarının ardından teknik direktör Fatih Terim dün kameraların karşısına geçti. Deneyimli teknik adam, şu ifadeleri kullandı: "Yediğimiz golün ardından hakemin vücut diline iyi bakılsın. Bir nefret,bir kin gütme halivar. Bu esnada 'Goulan' diyor, Kerem, 'Neden böyle konuşuyorsunuz' dediğinde kart görüyor. Kerem, bir daha nedenini sorunca azarlıyor. Kendinde bu haddi bulabiliyor. 2. yarıya çıkarken Necati hoca, 'Oyuncumla nasıl böylekonuşursun?' diye soruyor, 'Ben öyle demedim' yanıtını alıyor. Necati Ateş, 'Kerem'in beyanı esastır' dediğinde ise 'Senin oyuncunyalancı' diyor. Seni uyarıyorum. Kimse bir sporcuya saygıdanuzak sözler kullanmasın.G.Saray'ın gücünü kimseüzerinde sınamasın."
HATA YAPANA HEMEN MAÇ VERİYORLAR
3. dakikada Başakşehir'den birini atarsam sonum son 2 sezonda TFF'nin en fazla görev verdiği Ali Palabıyık ve Abdulkadir Bitigen gibi mi olur diyor. Rize'de en sonda attığımız golden dolayı G.Saray lehine hata yaptı algısı oluşturuldu bu iki hakem için. 9 haftadır buarkadaşlar ne VAR'dalar nesahadalar. Yaşar Kemal, HalilUmut, Mete Kalkavan, CüneytÇakır gibi her maç aleyhimize hatalı karar verenlerin hepsi ertesi hafta maç alıyor.
ADLİ MAKAMLARA TAŞIYACAĞIZ
"TFF, Kerem'e yalancı diyen hakemi 'hakaret' maddesi ve maç sonu tahrik içerikli cevabı sonrasında 'sportmenliğe aykırı hareketten" disipline sevk edecek mi etmeyecek mi? İşi adli boyuta götüreceğiz. Biz bu hakemden adli makamlar önünde şikâyetçiyiz. Bu yaklaşımı, hakemin yanına kâr bırakmayacağız."
TEMSİLCİLER, 'DUYDUK' DEDİ
"Diyaloglara tüm temsilciler de şahit. Beraber yürüdükleri için. 'Her şeyi bire bir yazacağız. Duyduk' dediler. Zaten stat kameraları da çok şeyi kaydetmiştir."
ARDA İLEDİKLEŞTİLER!
"YALANCI olayı sonrası reaksiyon olunca 2. yarıya çıkmadan hemen önce koridorlarda bizim oyuncularımıza ve çalışanlara dönerek, 'Ben sizin neyaptığınızı çok iyi biliyorum' diyor. Ardından tepki görünce Arda ile göğüs göğüse gelerek tahrik ediyor. Bu ruhhali ile bu kafasındaki komplo ileimkân var mı doğru kararlara."
'BİR DAHAKİNEONU DA YAPARIZ'
"MAÇ sonu koridorda idari ekipten bir arkadaşımız, 'Kaleciye 99.dakikada kart vereceğinize yarın verseydiniz' diyor. Zorbay Küçük, 'Onu da yaparız, bir dahaki maça da onu yaparız' cevabını veriyor. Kendisinin bu kadar güçlü ve rahat olduğunu düşünüyor. Sonrasında Arda, 'Hocam erken gösterdinkartı' diyor. Yanıt, 'Ne oldu bana damı krampon fırlatacaksın' oluyor."
HAKEM ÜZERİNDEN MESAJ VERİYORLAR
Hakemler üzerinden nasıl bir mesaj veriliyor bize açıklasınlar.
Madem bu kadar konuşmaya meraklısınız maçtan sonra basın toplantısı yapsanıza. VAR kararlarını tartışsanıza.
Maçın başında Kerem'e Tolga'nın arkadan darbesi var. Alt adalesine topla alakası olmayanbir darbe alıyor. Bence kırmızı. Kerem kendini yerden yere atsa mı rakibe kırmızı çıkacak?
Chadli'nin sarı kartı var, Morutan'a sarılıyor. Morutan kendini yere atmıyor. Chadli'ye2. sarı kart ve %100 dışarı.
F.Bahçe maçında Diagne'nin penaltı pozisyonu öncesi Halil Umut, düdük çaldım dedi. Penaltıyı vermemek için sarı kart verdi. Başka yapacağı manevra kalmadı çünkü.
BİR GÖRÜŞ
Murat ÖZBOSTAN
Fatih Terim'in yükü fazlasıyla ağır!
FATIH Terim yine G.Saray camiasının hakkınıhukukunu savunmak adına ipleri eline aldı. Bukonuşmayı normalde G.Saray Başkanı'nınyapması gerekirdi. Terim, bütün kriz zamanlarında devreye girerek camianın umudu olmaya devam ediyor. Dün olayları tek tek ve sade bir şekilde anlatarak, takipçisi olacaklarının altını çizdi. Açıkçası konuşmayı dinlerken aklımdan şunu geçirdim; G.Saray bir an önce olağanüstü kongreyegitsin, Terim de teknik direktörlüğübırakarak G.Saray'ın yeni başkanı olsun. Bir hocanın işi, oyuncularını zorlu maçlara hazırlamak, iyi sonuçlarla da camiayı mutlu etmektir. Hoca bunu zaten yapıyordu ancak uzun zamandır bir başka görevi var. O da camianın uğradığı haksızlıklaratercüman olmak. Zorbay Küçük'ün oyuncular ve antrenör Necati Ateş'le olan diyaloğu için MHK bir soruşturma başlattı. İddialar vahimdir. Eğer söz konusu 'lan, yalancı' ifadeleri dile getirilmişse hakem Zorbay Küçük, gerekli cezayı almalıdır.